Restreamer on datarhei arendatud avatud lähtekoodiga otseülekande server, mis pakub ettevõtte tasemel voogesituse võimalusi ligipääsetava veebiliidese kaudu. See võtab vastu videot veebikaameratest, IP-kaameratest ja otseülekannetest, teisendab RTMP, HLS, SRT ja WebRTC protokollide vahel ning edastab samaaegselt mitmele platvormile – YouTube, Twitch, Facebook Live või mis tahes kohandatud RTMP sihtkohta – ühest allikast.

Restreameri ise majutamine välistab kommertslike mitme voo edastamise teenuste kuutasud ja hoiab videovood täielikult eemal kolmandate osapoolte platvormidelt, mis on oluline konfidentsiaalsete ülekannete puhul, nagu sisekoolitused, eraviisilised üritused või väljalaskeeelsed teadaanded. Pühendatud VPS ribalaius tagab stabiilsed bitikiirused ja ühtlase voo kvaliteedi, mida jagatud majutuse keskkonnad ei suuda tagada.