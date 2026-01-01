Paigalda Restreamer ühe kliki paigaldusega.
Avatud lähtekoodiga otseülekande server, mis võtab vastu videot mis tahes allikast ja edastab samaaegselt YouTube'i, Twitchi ja kohandatud RTMP-lõpp-punktidesse.
Valige VPS-pakett Restreamer jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Restreamer
Restreamer on datarhei arendatud avatud lähtekoodiga otseülekande server, mis pakub ettevõtte tasemel voogesituse võimalusi ligipääsetava veebiliidese kaudu. See võtab vastu videot veebikaameratest, IP-kaameratest ja otseülekannetest, teisendab RTMP, HLS, SRT ja WebRTC protokollide vahel ning edastab samaaegselt mitmele platvormile – YouTube, Twitch, Facebook Live või mis tahes kohandatud RTMP sihtkohta – ühest allikast.
Restreameri ise majutamine välistab kommertslike mitme voo edastamise teenuste kuutasud ja hoiab videovood täielikult eemal kolmandate osapoolte platvormidelt, mis on oluline konfidentsiaalsete ülekannete puhul, nagu sisekoolitused, eraviisilised üritused või väljalaskeeelsed teadaanded. Pühendatud VPS ribalaius tagab stabiilsed bitikiirused ja ühtlase voo kvaliteedi, mida jagatud majutuse keskkonnad ei suuda tagada.
Restreamer peamised omadused
Mitmeplatvormiline voogedastus
Saada üks videovoog samaaegselt YouTube'i, Twitchi, Facebook Live'i ja kohandatud RTMP-punktidesse, ilma et peaksid käitama mitut kodeerija eksemplari.
Protokolli teisendus
Võta vastu RTMP, SRT või muid sisestusvorminguid ja väljasta HLS, WebRTC või RTMP, nii et iga vaataja seade või platvorm saaks sinu voogu vastu võtta.
Automaatne taasühendus
Käsitleb võrguühenduse katkemisi ja allika katkestusi ilma käsitsi sekkumiseta, tagades ülekannete jätkumise mööduvate rikete korral.
Veebipõhine haldamine
Seadista allikad, sihtkohad ja kodeerimisseaded brauseriliidese kaudu, ilma käsurea teadmisteta või keerulise voogedastustarkvara seadistuseta.
Voogsalvestus
Arhiveeri otseülekanded otse püsivasse salvestusruumi sündmusejärgseks taasesituseks, nõuetele vastavuse tagamiseks või sisu taaskasutamiseks ilma lisateenusteta.
Miks kasutada Restreamer Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
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