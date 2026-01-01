Hermes WebUI on kerge avatud lähtekoodiga veebirakendus, mis toob Hermes AI agendi — iseparaneva, alati aktiivse agendi Nous Researchist — sinu brauserisse peaaegu 1:1 CLI pariteediga. See mall koondab WebUI koos ülesvoolu Hermes Agendi lüüsiga, nii et üks juurutus annab sulle nii brauseri vestluspinnana kui ka seda käitava pikaajalise agendi.

Hermes WebUI isemajutamine oma VPS-is hoiab sinu vestlused, agendi mälu, oskused ja teenusepakkuja API võtmed sinu kontrolli all olevas infrastruktuuris. Sina valid mudelite pakkujad, sina hoiad seansid ja sina jõuad agendini turvaliselt lauaarvutist või mobiilist, ilma andmeid kolmanda osapoole SaaS-i kaudu saatmata.