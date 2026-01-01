Paigalda Hermes WebUI ühe klõpsuga.
Täiskomplektne Hermese juurutus, mis ühendab Hermese AI agendi kiire ise majutatud veebivestluse kasutajaliidesega.
Valige VPS-pakett Hermes WebUI jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Hermes WebUI
Hermes WebUI on kerge avatud lähtekoodiga veebirakendus, mis toob Hermes AI agendi — iseparaneva, alati aktiivse agendi Nous Researchist — sinu brauserisse peaaegu 1:1 CLI pariteediga. See mall koondab WebUI koos ülesvoolu Hermes Agendi lüüsiga, nii et üks juurutus annab sulle nii brauseri vestluspinnana kui ka seda käitava pikaajalise agendi.
Hermes WebUI isemajutamine oma VPS-is hoiab sinu vestlused, agendi mälu, oskused ja teenusepakkuja API võtmed sinu kontrolli all olevas infrastruktuuris. Sina valid mudelite pakkujad, sina hoiad seansid ja sina jõuad agendini turvaliselt lauaarvutist või mobiilist, ilma andmeid kolmanda osapoole SaaS-i kaudu saatmata.
Hermes WebUI peamised omadused
Komplektis olev agent + veebiliides
Tarnib ülesvoolu Hermes Agendi lüüsi ja WebUI koos jagatud oleku mahuga, nii et seansid, oskused ja mälu säilivad taaskäivituste korral ja neid kasutatakse uuesti mõlema liidese poolt.
Täielik CLI pariteet
Kõik, mida saad teha Hermese terminalis — vestlus, tööriistad, ajastamine, mälu, oskused — on kättesaadav samast veebiliidesest.
Kolme paneeliga tööruumi paigutus
Sessioonid ja navigeerimine vasakul, vestlus keskel ning reaalajas tööruumi failibrauser paremal koos siseste eelvaadetega.
Voogesitus tööriistakaartidega
Serveripoolne märgi voogedastus, reasisesed tööriistakutse kaardid, Mermaid diagrammid, süntaksi esiletõstmine ja kontekstikasutuse rõngas, mis on sisseehitatud koostaja jalusesse.
Mobiil-esimene PWA
Kohanduv mobiilivaade hamburgerimenüü ja puutetundlike juhtnuppudega — installi see oma avakuvale ja juhi Hermest oma telefonist.
Pakkuja-agnostilised mudelid
Ühenda OpenAI, Anthropicu, Google'i või OpenRouteri võtmed juurutamise ajal ja vaheta mudelite vahel dünaamilisest rippmenüüst UI-s.
Miks kasutada Hermes WebUI Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.