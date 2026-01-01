Kuni 69% allahindlust Apache Kvrocks tootele

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Kettapõhine Redis-protokolliga võtme-väärtuse andmebaas, mis salvestab gigabaidi RAM-i kohta palju rohkem andmeid kui mälusisene Redis.

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Tehisintellekti hallatav VPS
5,49  /kuus
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Paigalda Apache Kvrocks ühe klõpsuga.

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69% allahindlust
KVM 1
17,99 
5,49  /kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 11,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
1 vCPU tuum
4 GB RAMi
50 GB NVMe kettaruumi
4 TB andmeedastusmahtu
Populaarseim
64% allahindlust
KVM 2
21,99 
7,99  /kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 14,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
2 vCPU tuuma
8 GB RAMi
100 GB NVMe kettaruumi
8 TB andmeedastusmahtu
69% allahindlust
KVM 4
35,99 
10,99  /kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 27,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
4 vCPU tuuma
16 GB RAMi
200 GB NVMe kettaruumi
16 TB andmeedastusmahtu
66% allahindlust
KVM 8
64,99 
21,99  /kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 49,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
8 vCPU tuuma
32 GB RAMi
400 GB NVMe kettaruumi
32 TB andmeedastusmahtu
69% allahindlust
KVM 1
17,99 
5,49  /kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 11,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
1 vCPU tuum
4 GB RAMi
50 GB NVMe kettaruumi
4 TB andmeedastusmahtu
Populaarseim
64% allahindlust
KVM 2
21,99 
7,99  /kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 14,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
2 vCPU tuuma
8 GB RAMi
100 GB NVMe kettaruumi
8 TB andmeedastusmahtu
69% allahindlust
KVM 4
35,99 
10,99  /kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 27,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
4 vCPU tuuma
16 GB RAMi
200 GB NVMe kettaruumi
16 TB andmeedastusmahtu
66% allahindlust
KVM 8
64,99 
21,99  /kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 49,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
8 vCPU tuuma
32 GB RAMi
400 GB NVMe kettaruumi
32 TB andmeedastusmahtu

Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud

Dockeri haldur
Kiire juurdepääs konteineri logidele
Ühe klõpsuga värskendused
AMD EPYC protsessorid
NVMe SSD-salvestusruum
1 Gbps võrgukiirus
Avalik API
Andmekeskused üle kogu maailma
Tasuta domeen üheks aastaks
Dockeri haldur
Kiire juurdepääs konteineri logidele
Ühe klõpsuga värskendused
AMD EPYC protsessorid
NVMe SSD-salvestusruum
1 Gbps võrgukiirus
Avalik API
Andmekeskused üle kogu maailma
Tasuta domeen üheks aastaks

Kõik paketid tasutakse ette. Kuumakse kajastab paketi koguhinna jagatuna paketi kuude arvuga.

Millega saab ehitada Apache Kvrocks

Apache Kvrocks on hajutatud NoSQL võtme-väärtuse andmebaas, mis kasutab Redis RESP protokolli, kuid salvestab andmed kettale RocksDB kaudu, selmet hoida kogu andmestikku mälus. Tulemuseks on otse kasutatav sihtmärk igale Redise kliendile, mis hoiab oluliselt suuremaid andmestikke samal riistvaral, ideaalne töökoormuste jaoks, kus mälusisene Redis muutub liiga kalliks.

Kvrocks toetab kõiki peamisi Redise andmetüüpe, nimeruume üürnikupõhiste tokenitega, asünkroonset binlogi replikatsiooni, Redis Sentineli tõrkesiirdeks ja tsentraalselt hallatavat klastrirežiimi. Kvrocksi ise majutamine VPS-il annab rakendustele püsiva Redis-ühilduva salvestusruumi täieliku kontrolliga RocksDB häälestuse, tihendamise ja salvestuspaigutuse üle, ilma hallatava teenuse hinnakujunduseta.

Alustamine
Millega saab ehitada {name}

Apache Kvrocks peamised omadused

Redis protokolliga ühilduv

Töötab iga Redis klienditeegiga, suheldes standardse RESP protokolliga pordil 6666 — stringid, räsid, loendid, hulgad, järjestatud hulgad, vood ja bitikaardid käituvad kõik nagu Redis.

Kettapõhine salvestusruum

RocksDB mootor salvestab kogu andmestiku kettale, nii et maht skaleerub salvestusruumiga, mitte RAM-iga, hoides sageli kümneid kordi rohkem andmeid VPS-i kohta kui Redis.

Nimeruumid tõenditega

Mitme rentniku nimeruumi tugi määrab igale loogilisele andmebaasile eraldi tunnuse, nii et ühte Kvrocksi eksemplari saab turvaliselt jagada rakenduste vahel.

Asünkroonne replikatsioon

MySQL-i stiilis binlogi replikatsioon edastab kirjutusi replikatele lugemise skaleerimiseks, varundamiseks ja katastroofi taastamiseks, häirimata primaarserverit.

Klaster ja Sentinel

Redis klastrirežiimi loomulik tugi ja Redis Sentineliga ühilduvus võimaldavad olemasolevate Redise tööriistade abil horisontaalset killustamist ja automaatset tõrkesiiret.

Miks kasutada Apache Kvrocks Hostingeris

Käivita ühe klõpsuga

Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.

Käivita ühe klõpsuga

Turvalisus, millele saate loota

Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.

Turvalisus, millele saate loota

Sisseehitatud Dockeri haldur

Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.

Sisseehitatud Dockeri haldur

Käivita ühe klõpsuga

Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.

Käivita ühe klõpsuga

Turvalisus, millele saate loota

Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.

Turvalisus, millele saate loota

Sisseehitatud Dockeri haldur

Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.

Sisseehitatud Dockeri haldur

Soovitatav serveri asukoht:

Kontrollimine...

Turuletoo lokaalselt. Kasva globaalselt.

Laadimiskiiruse suurendamiseks vali oma sihtrühmale lähedal asuv serveri asukoht. Meil on andmekeskused Põhja-Ameerikas, Euroopas, Aasias ja Lõuna-Ameerikas.
Alustamine
Turuletoo lokaalselt. Kasva globaalselt.

Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla

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