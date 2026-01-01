Paigalda Apache Kvrocks ühe klõpsuga.
Kettapõhine Redis-protokolliga võtme-väärtuse andmebaas, mis salvestab gigabaidi RAM-i kohta palju rohkem andmeid kui mälusisene Redis.
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Millega saab ehitada Apache Kvrocks
Apache Kvrocks on hajutatud NoSQL võtme-väärtuse andmebaas, mis kasutab Redis RESP protokolli, kuid salvestab andmed kettale RocksDB kaudu, selmet hoida kogu andmestikku mälus. Tulemuseks on otse kasutatav sihtmärk igale Redise kliendile, mis hoiab oluliselt suuremaid andmestikke samal riistvaral, ideaalne töökoormuste jaoks, kus mälusisene Redis muutub liiga kalliks.
Kvrocks toetab kõiki peamisi Redise andmetüüpe, nimeruume üürnikupõhiste tokenitega, asünkroonset binlogi replikatsiooni, Redis Sentineli tõrkesiirdeks ja tsentraalselt hallatavat klastrirežiimi. Kvrocksi ise majutamine VPS-il annab rakendustele püsiva Redis-ühilduva salvestusruumi täieliku kontrolliga RocksDB häälestuse, tihendamise ja salvestuspaigutuse üle, ilma hallatava teenuse hinnakujunduseta.
Apache Kvrocks peamised omadused
Redis protokolliga ühilduv
Töötab iga Redis klienditeegiga, suheldes standardse RESP protokolliga pordil 6666 — stringid, räsid, loendid, hulgad, järjestatud hulgad, vood ja bitikaardid käituvad kõik nagu Redis.
Kettapõhine salvestusruum
RocksDB mootor salvestab kogu andmestiku kettale, nii et maht skaleerub salvestusruumiga, mitte RAM-iga, hoides sageli kümneid kordi rohkem andmeid VPS-i kohta kui Redis.
Nimeruumid tõenditega
Mitme rentniku nimeruumi tugi määrab igale loogilisele andmebaasile eraldi tunnuse, nii et ühte Kvrocksi eksemplari saab turvaliselt jagada rakenduste vahel.
Asünkroonne replikatsioon
MySQL-i stiilis binlogi replikatsioon edastab kirjutusi replikatele lugemise skaleerimiseks, varundamiseks ja katastroofi taastamiseks, häirimata primaarserverit.
Klaster ja Sentinel
Redis klastrirežiimi loomulik tugi ja Redis Sentineliga ühilduvus võimaldavad olemasolevate Redise tööriistade abil horisontaalset killustamist ja automaatset tõrkesiiret.
Miks kasutada Apache Kvrocks Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
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