Paigalda Faraday ühe klõpsuga paigaldusega.
Avatud lähtekoodiga haavatavuste haldamise platvorm, mis tsentraliseerib turvaleide ja lihtsustab turvameeskondadele parandamist.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Faraday
Faraday on ettevõtte tasemel haavatavuste haldamise platvorm, mis annab turvameeskondadele ühtse tööruumi haavatavuste avastamiseks, jälgimiseks ja kõrvaldamiseks kogu nende infrastruktuuris. See integreerub enam kui 80 turvatööriistaga, importides ja normaliseerides automaatselt skannimisandmeid erinevatest skanneritest ja testimisraamistikest, et meeskonnad saaksid keskenduda analüüsile, mitte käsitsi andmete korrastamisele.
Faraday isemajutamine sinu VPS-is tagab, et tundlikud turvaleidud ja auditi jäljed jäävad sinu täieliku kontrolli alla — vastates rangetele vastavusnõuetele haavatavuste andmete käsitlemisel, pakkudes samal ajal ettevõtte tasemel võimalusi ilma pilvepõhiste platvormide korduvate kuludeta.
Faraday peamised omadused
80+ Tööriistade integratsioonid
Automaatselt impordib ja normaliseerib haavatavuse andmeid tööstusstandarditele vastavatest skanneritest ja testimisraamistikest, kõrvaldades käsitsi andmete koondamise.
Meeskonnatöö
Mitme kasutaja tööruumid rollipõhise juurdepääsukontrolliga võimaldavad turvameeskondadel hinnangute kallal koostööd teha ja reaalajas paranduste vastutust jälgida.
Riskide prioriseerimine
Sisseehitatud riskihindamise ja prioritiseerimise mootor aitab meeskondadel suunata parandusmeetmeid haavatavustele, mis kujutavad endast suurimat tegelikku ohtu.
Vastavusaruandlus
Kohandatud aruandemallid ja auditijäljed aitavad vastavusametnikel tõendada turvalisuse olukorra paranemist ja täita regulatiivseid nõudeid.
RESTful API
Täielik REST API võimaldab integreerimist CI/CD torujuhtmetega ja SIEM-i tööriistadega, võimaldades DevSecOps meeskondadel automatiseerida haavatavuste jälgimist kogu SDLC ulatuses.
Miks kasutada Faraday Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.