Juuruta Flowise ühe klõpsuga paigaldus.
Avatud lähtekoodiga vähese koodiga platvorm LLM-i orkestreerimisvoogude ja AI-agentide loomiseks visuaalse lohistamis- ja paigutamisliidesega.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Flowise
Flowise on avatud lähtekoodiga madala koodiga platvorm, mis muudab keerukate tehisintellekti rakenduste loomise arendajatele ja meeskondadele kättesaadavaks ilma ulatusliku kodeerimiseta. Selle visuaalne lohistamis- ja kukutamisliides võimaldab sul ühendada keelemudeleid, vektorandmebaase, mälu süsteeme ja väliseid tööriistu ühtseteks töövoogudeks. Flowise toetab OpenAI, Anthropicu, Google'i ja avatud lähtekoodiga mudeleid, muutes selle paindlikuks erinevate tehisintellekti kasutusjuhtude jaoks alates vestlusrobotitest kuni RAG-rakenduste ja autonoomsete agentideni.
Flowise'i ise majutamine oma VPS-il annab sulle täieliku omandiõiguse oma tehisintellekti töövoogude, vestlusandmete ja integreeritud teadmusbaaside üle. Saad ühenduda sisemiste andmebaaside ja API-dega, milleni pilveplatvormid ei ulatu, ning konfigureerida ressursse spetsiaalselt oma LLM-i töökoormuste jaoks ilma API-kõne-põhise hinnastamise või andmete privaatsuse pärast muretsemata.
Flowise peamised omadused
Visuaalse voo ehitaja
Lohista-ja-paiguta liides keerukate AI töövoogude komplekteerimiseks eelnevalt loodud sõlmedest, ilma orkestreerimiskoodi kirjutamata.
RAG tugi
Sisseehitatud otsingutega täiendatud genereerimise võimekused koos vektorandmebaasi integratsiooniga teadmistepõhiste AI rakenduste loomiseks.
Mitme-LLM tugi
Ühendu OpenAI, Anthropicu, Google'i, Cohere'i ja kohalike avatud lähtekoodiga mudelitega ühe ühtse liidese kaudu.
Agent Raamistikud
Loo autonoomsed AI-agendid, mis kasutavad tööriistu, mõtlevad läbi mitmeastmelisi ülesandeid ja säilitavad vestlusmälu sessioonide vahel.
API integratsioon
Avalda iga voog API lõpp-punktina, et manustada tehisintellekti võimekust otse oma olemasolevatesse rakendustesse ja töövoogudesse.
Miks kasutada Flowise Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.