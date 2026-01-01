Flowise on avatud lähtekoodiga madala koodiga platvorm, mis muudab keerukate tehisintellekti rakenduste loomise arendajatele ja meeskondadele kättesaadavaks ilma ulatusliku kodeerimiseta. Selle visuaalne lohistamis- ja kukutamisliides võimaldab sul ühendada keelemudeleid, vektorandmebaase, mälu süsteeme ja väliseid tööriistu ühtseteks töövoogudeks. Flowise toetab OpenAI, Anthropicu, Google'i ja avatud lähtekoodiga mudeleid, muutes selle paindlikuks erinevate tehisintellekti kasutusjuhtude jaoks alates vestlusrobotitest kuni RAG-rakenduste ja autonoomsete agentideni.

Flowise'i ise majutamine oma VPS-il annab sulle täieliku omandiõiguse oma tehisintellekti töövoogude, vestlusandmete ja integreeritud teadmusbaaside üle. Saad ühenduda sisemiste andmebaaside ja API-dega, milleni pilveplatvormid ei ulatu, ning konfigureerida ressursse spetsiaalselt oma LLM-i töökoormuste jaoks ilma API-kõne-põhise hinnastamise või andmete privaatsuse pärast muretsemata.