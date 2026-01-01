Juurutage Teedy ühe klõpsuga.
Avatud lähtekoodiga dokumendihaldussüsteem OCR-i ja täistekstiotsinguga skaneeringute, PDF-ide ja failide korraldamiseks.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Teedy
Teedy on avatud lähtekoodiga dokumendihaldussüsteem, mis muudab hunniku skaneeritud pabereid, PDF-e ja digitaalseid faile struktureeritud, otsitavaks arhiiviks. Iga üleslaaditud dokument läbib OCR-i, et selle tekst oleks täielikult otsitav, ning paindlik siltide, hierarhiliste kategooriate ja kohandatud metaandmete süsteem hoiab suured kogud korras. Puhas reageeriv veebiliides, täpselt määratletud õigustega mitme kasutaja kontod ja täielik REST API muudavad selle sobivaks nii üksikisikutele kui ka väikestele meeskondadele.
Teedy ise majutamine oma VPS-is hoiab tundlikud dokumendid — lepingud, arved, maksuandmed ja isikut tõendavad dokumendid — teie kontrolli all olevas infrastruktuuris, mitte kolmanda osapoole pilveteenuses, pakkudes samal ajal koheselt OCR-i, täistekstiotsingut ja auditeeritavat versioonihaldust.
Teedy peamised omadused
OCR teksti eraldamine
Ekstraheerib automaatselt teksti skannitud piltidelt ja PDF-idest, kasutades sisseehitatud OCR-i, muutes iga dokumendi täielikult otsitavaks.
Täisteksti otsing
Otsi kogu arhiivist dokumendi sisu, siltide või metaandmete järgi, et leida mis tahes fail sekunditega.
Sildid ja metaandmed
Korralda dokumente hierarhiliste siltide, kohandatud metaandmeväljade ja seoste abil jäikade kaustapuude asemel.
Mitmekasutaja õigused
Loo kasutaja- ja rühmakontosid peeneteraliste juurdepääsukontrolli loenditega, et meeskonnad saaksid dokumente turvaliselt jagada.
REST API ja automeerimine
Automatiseeri üleslaadimised, andmete sissevõtmise ja integratsioonid täieliku REST API ning e-posti imporditoe kaudu.
Miks kasutada Teedy Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.