Teedy on avatud lähtekoodiga dokumendihaldussüsteem, mis muudab hunniku skaneeritud pabereid, PDF-e ja digitaalseid faile struktureeritud, otsitavaks arhiiviks. Iga üleslaaditud dokument läbib OCR-i, et selle tekst oleks täielikult otsitav, ning paindlik siltide, hierarhiliste kategooriate ja kohandatud metaandmete süsteem hoiab suured kogud korras. Puhas reageeriv veebiliides, täpselt määratletud õigustega mitme kasutaja kontod ja täielik REST API muudavad selle sobivaks nii üksikisikutele kui ka väikestele meeskondadele.

Teedy ise majutamine oma VPS-is hoiab tundlikud dokumendid — lepingud, arved, maksuandmed ja isikut tõendavad dokumendid — teie kontrolli all olevas infrastruktuuris, mitte kolmanda osapoole pilveteenuses, pakkudes samal ajal koheselt OCR-i, täistekstiotsingut ja auditeeritavat versioonihaldust.