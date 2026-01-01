Wallabag on ise majutatav hiljem lugemise rakendus, mis salvestab veebiartikleid ja eemaldab reklaamid, navigeerimise ja segaduse, esitades puhta ja keskendunud lugemise jaoks ainult teksti ja pildid. See toimib privaatse alternatiivina Pocketile ja Instapaperile täieliku võrguühenduseta toega.

Wallabagi ise majutamine VPS-is tähendab, et sinu lugemisloend ja artikliarhiiv salvestatakse sinu enda infrastruktuurile ilma kolmandate osapoolte juurdepääsuta. Brauserilaiendused Chrome'i ja Firefoxi jaoks muudavad artiklite salvestamise ühe klõpsuga võimalikuks, samal ajal kui iOS-i ja Androidi mobiilirakendused võimaldavad liikvel olles võrguühenduseta lugemist. Import Pocketist ja Instapaperist muudab migreerimise lihtsaks.