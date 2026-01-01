Paigalda Wallabag ühe klõpsuga installatsiooniga.
Ise majutatav loe-hiljem teenus, mis salvestab ja puhastab veebiartikleid segajateta võrguühenduseta lugemiseks.
Valige VPS-pakett Wallabag jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Wallabag
Wallabag on ise majutatav hiljem lugemise rakendus, mis salvestab veebiartikleid ja eemaldab reklaamid, navigeerimise ja segaduse, esitades puhta ja keskendunud lugemise jaoks ainult teksti ja pildid. See toimib privaatse alternatiivina Pocketile ja Instapaperile täieliku võrguühenduseta toega.
Wallabagi ise majutamine VPS-is tähendab, et sinu lugemisloend ja artikliarhiiv salvestatakse sinu enda infrastruktuurile ilma kolmandate osapoolte juurdepääsuta. Brauserilaiendused Chrome'i ja Firefoxi jaoks muudavad artiklite salvestamise ühe klõpsuga võimalikuks, samal ajal kui iOS-i ja Androidi mobiilirakendused võimaldavad liikvel olles võrguühenduseta lugemist. Import Pocketist ja Instapaperist muudab migreerimise lihtsaks.
Wallabag peamised omadused
Selge artikli lugemine
Wallabag eraldab artikli sisu ning eemaldab reklaamid, navigatsiooni ja segajad, et pakkuda puhast ja keskendunud lugemiskogemust.
Võrguühenduseta juurdepääs
Salvestatud artiklid sünkroonitakse iOS-i ja Androidi mobiilirakendustega, võimaldades lugeda ilma internetiühenduseta.
Brauseri laiendused
Salvesta artikleid Chrome'ist ja Firefoxist ühe klõpsuga, kasutades ametlikku Wallabagi brauserilaiendust.
Sildistamine ja otsing
Korralda salvestatud artikleid siltidega ja leia kõik koheselt, kasutades täistekstiotsingut kogu oma lugemisarhiivist.
Impordi Pocketist
Migreeri oma olemasolev lugemisnimekiri Pocketist või Instapaperist Wallabagi, kaotamata ühtegi salvestatud artiklit.
Miks kasutada Wallabag Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.