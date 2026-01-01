Mazanoke'i paigaldamine ühe klõpsuga.
Privaatsust esikohale seadev brauseripõhine pildioptimeerija, mis tihendab ja teisendab pilte ilma neid ühtegi serverisse üles laadimata.
Valige VPS-pakett Mazanoke jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Mazanoke
Mazanoke on ise majutatud pildioptimeerija, mis töötab täielikult brauseris. Kui kasutajad tihendavad, muudavad suurust või teisendavad pilte Mazanoke'i liidese kaudu, toimub kogu töötlemine kohapeal nende seadmes — pildiandmeid ei edastata serverisse ega kolmandatele osapooltele. See muudab selle sobivaks tundlike piltide töötlemiseks, mida ei saa üles laadida pilve tihendustööriistadesse.
Erinevalt majutatud pildioptimeerimise teenustest annab Mazanoke'i ise majutamine oma VPS-is teie meeskonnale privaatse, alati kättesaadava lõpp-punkti piltide töötlemiseks. See toetab laia valikut formaate, eemaldab automaatselt EXIF-metaandmed, nagu GPS-asukoht ja ajatemplid, ja seda saab kaitsta valikulise HTTP põhiautentimisega juurdepääsu piiramiseks.
Mazanoke peamised omadused
Brauserisisene töötlus
Kõik pildi tihendamine ja teisendamine toimub lokaalselt brauseris — pildiandmeid ei saadeta serverisse ega ühtegi välisesse teenusesse.
Mitmevorminguline teisendamine
Konverteeri JPEG, PNG, WebP, AVIF, HEIC, GIF, ICO ja TIFF mis tahes kombinatsioonis reguleeritavate kvaliteedisätetega.
Automaatne EXIF eemaldamine
Eemalda piltidelt manustatud metaandmed, sealhulgas GPS-i asukoht, ajatemplid ja kaamera teave, enne jagamist.
HTTP põhiautentimine
Juurdepääs on vaikimisi kaitstud HTTP põhiautentimisega, hoides sinu instantsi piiratuna ainult volitatud kasutajatele.
PWA võrguühenduseta tugi
Installi Mazanoke progressiivse veebirakendusena võrguühenduseta pilditöötluseks ilma internetiühendust vajamata.
Miks kasutada Mazanoke Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
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Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.