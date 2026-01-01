Mazanoke on ise majutatud pildioptimeerija, mis töötab täielikult brauseris. Kui kasutajad tihendavad, muudavad suurust või teisendavad pilte Mazanoke'i liidese kaudu, toimub kogu töötlemine kohapeal nende seadmes — pildiandmeid ei edastata serverisse ega kolmandatele osapooltele. See muudab selle sobivaks tundlike piltide töötlemiseks, mida ei saa üles laadida pilve tihendustööriistadesse.

Erinevalt majutatud pildioptimeerimise teenustest annab Mazanoke'i ise majutamine oma VPS-is teie meeskonnale privaatse, alati kättesaadava lõpp-punkti piltide töötlemiseks. See toetab laia valikut formaate, eemaldab automaatselt EXIF-metaandmed, nagu GPS-asukoht ja ajatemplid, ja seda saab kaitsta valikulise HTTP põhiautentimisega juurdepääsu piiramiseks.