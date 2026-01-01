Paigalda Syncthing ühe klõpsuga.
Avatud lähtekoodiga võrdõigusvõrgu failide sünkroonimine, mis hoiab sinu andmed privaatsena ja krüpteerituna kõigis seadmetes.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Syncthing
Syncthing on detsentraliseeritud failide sünkroonimise tööriist, mis sünkroonib faile pidevalt sinu seadmete vahel ilma keskserverita. Kõik andmed jäävad sinu seadmetesse ja edastatakse TLS-krüpteeringu ning täiusliku edasisuunatud salastatusega — pilve vahendajat pole, kontot pole vaja.
Syncthingi isemajutamine VPS-is loob püsiva sünkroonimisjaama, mis püsib võrgus 24/7, tagades, et kõik sinu seadmed püsivad ajakohased isegi kui mõned on ühenduseta. Kaustade versioonihalduse, konfliktide haldamise ja platvormiüleste klientide toega on Syncthing privaatsust esikohale seadev alternatiiv Dropboxile ja Google Drive'ile.
Syncthing peamised omadused
Keskserver puudub
Failid sünkroniseeruvad otse sinu seadmete vahel ilma kolmanda osapoole pilveteenuseta, hoides sinu andmed täielikult sinu kontrolli all.
Otspunktkrüptimine
Kõik ülekanded kasutavad TLS-i täiusliku edasisuunatud salastatusega, tagades, et sinu faile ei saa keegi teine pealt kuulata ega lugeda.
Paindlikud kaustarežiimid
Seadista kaustad ainult saatmiseks, ainult vastuvõtmiseks või kahesuunaliseks, et täpselt kontrollida, kuidas andmed seadmete vahel liiguvad.
Failiversioonimine
Säilita muudetud või kustutatud failide ajaloolised versioonid konfigureeritavate säilituspoliitikatega, et taastuda juhuslike muudatuste korral.
Platvormiülesed kliendid
Pärisrakendused Linuxi, Windowsi, macOS-i ja Androidi jaoks hoiavad iga seadme sünkroonis ühest püsivast VPS-sõlmest.
Miks kasutada Syncthing Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.