Syncthing on detsentraliseeritud failide sünkroonimise tööriist, mis sünkroonib faile pidevalt sinu seadmete vahel ilma keskserverita. Kõik andmed jäävad sinu seadmetesse ja edastatakse TLS-krüpteeringu ning täiusliku edasisuunatud salastatusega — pilve vahendajat pole, kontot pole vaja.

Syncthingi isemajutamine VPS-is loob püsiva sünkroonimisjaama, mis püsib võrgus 24/7, tagades, et kõik sinu seadmed püsivad ajakohased isegi kui mõned on ühenduseta. Kaustade versioonihalduse, konfliktide haldamise ja platvormiüleste klientide toega on Syncthing privaatsust esikohale seadev alternatiiv Dropboxile ja Google Drive'ile.