Kuni 69% allahindlust ThingsBoard tootele

Juuruta ThingsBoard ühe klõpsuga paigaldusega.

Avatud lähtekoodiga IoT platvorm seadmehalduseks, reaalajas telemeetria kogumiseks ja kohandatud armatuurlaua visualiseerimiseks.

Käivitage oma rakendus koheselt
Tasuta automaatsed iganädalased varukoopiad
Tehisintellekti hallatav VPS
10,99/kuus
Valige pakett
30-päevane rahatagastuse garantii
Juuruta ThingsBoard ühe klõpsuga paigaldusega.

Valige VPS-pakett ThingsBoard jaoks

69% allahindlust
KVM 4
35,99
10,99/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 27,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
4 vCPU tuuma
16 GB RAMi
200 GB NVMe kettaruumi
16 TB andmeedastusmahtu
66% allahindlust
KVM 8
64,99
21,99/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 49,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
8 vCPU tuuma
32 GB RAMi
400 GB NVMe kettaruumi
32 TB andmeedastusmahtu
69% allahindlust
KVM 4
35,99
10,99/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 27,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
4 vCPU tuuma
16 GB RAMi
200 GB NVMe kettaruumi
16 TB andmeedastusmahtu
66% allahindlust
KVM 8
64,99
21,99/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 49,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
8 vCPU tuuma
32 GB RAMi
400 GB NVMe kettaruumi
32 TB andmeedastusmahtu

Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud

Dockeri haldur
Kiire juurdepääs konteineri logidele
Ühe klõpsuga värskendused
AMD EPYC protsessorid
NVMe SSD-salvestusruum
1 Gbps võrgukiirus
Avalik API
Andmekeskused üle kogu maailma
Tasuta domeen üheks aastaks
Dockeri haldur
Kiire juurdepääs konteineri logidele
Ühe klõpsuga värskendused
AMD EPYC protsessorid
NVMe SSD-salvestusruum
1 Gbps võrgukiirus
Avalik API
Andmekeskused üle kogu maailma
Tasuta domeen üheks aastaks

Kõik paketid tasutakse ette. Kuumakse kajastab paketi koguhinna jagatuna paketi kuude arvuga.

Millega saab ehitada ThingsBoard

ThingsBoard on avatud lähtekoodiga asjade interneti (IoT) platvorm, mis haldab ühendatud seadmete juurutamise kogu elutsüklit — alates seadmete ettevalmistamisest ja mandaatide haldamisest kuni reaalajas telemeetria vastuvõtu, keeruka sündmuste töötlemise ja kohandatud armatuurlaua visualiseerimiseni. See toetab koheselt MQTT, HTTP ja CoAP protokolle, muutes selle ühilduvaks praktiliselt iga mikrokontrolleri, tööstusanduri või lüüsiga.

ThingsBoardi ise majutamine oma VPS-is tähendab, et teie seadmeandmed ei lahku kunagi teie infrastruktuurist — see on kriitilise tähtsusega tööstus-, meditsiini- ja nutikate hoonete juurutamisel, mis alluvad andmete suveräänsuse nõuetele. Mitme rentniku toega saab üks ThingsBoardi eksemplar teenindada isoleeritud keskkondi erinevatele meeskondadele, klientidele või projektidele.

Alustamine
Millega saab ehitada {name}

ThingsBoard peamised omadused

Reaalajas armatuurlauad

Loo kohandatud armatuurlauad kümnete vidinatüüpidega — diagrammid, näidikud, kaardid ja tabelid —, mis uuenduvad reaalajas, kui seadmed telemeetriat saadavad.

Visuaalne reeglimootor

Töötle seadmeandmeid pukseeritava reegliahela redaktoriga, mis käivitab häireid, teisendab andmepakette ja edastab sündmusi välistele süsteemidele.

MQTT seadme ühenduvus

Ühenda andurid ja mikrokontrollerid MQTT, HTTP või CoAP kaudu, kasutades seadmepõhiseid pääsuloa märke, ilma lisamaaklerita.

Seadmepargi haldamine

Korralda seadmed rühmadesse, määra jagatud atribuudid, halda püsivara uuendusi ja jälgi seadmete olekut kogu oma seadmepargis.

Mitme rentniku tugi

Loo eraldatud rentnikukontod oma seadmete, armatuurlaudade ja kasutajarollidega — ideaalne kliendipaigaldusi haldavatele tootefirmadele.

Häired ja Teated

Määra lävepõhised või reeglipõhised hoiatused, mis saadavad e-posti, veebihaagi või platvormiteavitusi, kui seadme tingimused on täidetud.

Miks kasutada ThingsBoard Hostingeris

Käivita ühe klõpsuga

Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.

Käivita ühe klõpsuga

Turvalisus, millele saate loota

Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.

Turvalisus, millele saate loota

Sisseehitatud Dockeri haldur

Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.

Sisseehitatud Dockeri haldur

Käivita ühe klõpsuga

Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.

Käivita ühe klõpsuga

Turvalisus, millele saate loota

Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.

Turvalisus, millele saate loota

Sisseehitatud Dockeri haldur

Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.

Sisseehitatud Dockeri haldur

Soovitatav serveri asukoht:

Kontrollimine...

Turuletoo lokaalselt. Kasva globaalselt.

Laadimiskiiruse suurendamiseks vali oma sihtrühmale lähedal asuv serveri asukoht. Meil on andmekeskused Põhja-Ameerikas, Euroopas, Aasias ja Lõuna-Ameerikas.
Alustamine
Turuletoo lokaalselt. Kasva globaalselt.

Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀

Noel
Noel

Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.

Omkar
Omkar

Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.

Sylvain
Sylvain

Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.

Herriman
Herriman

Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.

Martin K
Martin K

Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.

30-päevane raha tagasi garantii

Proovi seda riskivabalt meie 30-päevase raha tagasi garantiiga. Lisateabe saamiseks vaata meie tagasimaksepoliitikat.

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