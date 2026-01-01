ThingsBoard on avatud lähtekoodiga asjade interneti (IoT) platvorm, mis haldab ühendatud seadmete juurutamise kogu elutsüklit — alates seadmete ettevalmistamisest ja mandaatide haldamisest kuni reaalajas telemeetria vastuvõtu, keeruka sündmuste töötlemise ja kohandatud armatuurlaua visualiseerimiseni. See toetab koheselt MQTT, HTTP ja CoAP protokolle, muutes selle ühilduvaks praktiliselt iga mikrokontrolleri, tööstusanduri või lüüsiga.

ThingsBoardi ise majutamine oma VPS-is tähendab, et teie seadmeandmed ei lahku kunagi teie infrastruktuurist — see on kriitilise tähtsusega tööstus-, meditsiini- ja nutikate hoonete juurutamisel, mis alluvad andmete suveräänsuse nõuetele. Mitme rentniku toega saab üks ThingsBoardi eksemplar teenindada isoleeritud keskkondi erinevatele meeskondadele, klientidele või projektidele.