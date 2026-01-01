Juuruta ThingsBoard ühe klõpsuga paigaldusega.
Avatud lähtekoodiga IoT platvorm seadmehalduseks, reaalajas telemeetria kogumiseks ja kohandatud armatuurlaua visualiseerimiseks.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada ThingsBoard
ThingsBoard on avatud lähtekoodiga asjade interneti (IoT) platvorm, mis haldab ühendatud seadmete juurutamise kogu elutsüklit — alates seadmete ettevalmistamisest ja mandaatide haldamisest kuni reaalajas telemeetria vastuvõtu, keeruka sündmuste töötlemise ja kohandatud armatuurlaua visualiseerimiseni. See toetab koheselt MQTT, HTTP ja CoAP protokolle, muutes selle ühilduvaks praktiliselt iga mikrokontrolleri, tööstusanduri või lüüsiga.
ThingsBoardi ise majutamine oma VPS-is tähendab, et teie seadmeandmed ei lahku kunagi teie infrastruktuurist — see on kriitilise tähtsusega tööstus-, meditsiini- ja nutikate hoonete juurutamisel, mis alluvad andmete suveräänsuse nõuetele. Mitme rentniku toega saab üks ThingsBoardi eksemplar teenindada isoleeritud keskkondi erinevatele meeskondadele, klientidele või projektidele.
ThingsBoard peamised omadused
Reaalajas armatuurlauad
Loo kohandatud armatuurlauad kümnete vidinatüüpidega — diagrammid, näidikud, kaardid ja tabelid —, mis uuenduvad reaalajas, kui seadmed telemeetriat saadavad.
Visuaalne reeglimootor
Töötle seadmeandmeid pukseeritava reegliahela redaktoriga, mis käivitab häireid, teisendab andmepakette ja edastab sündmusi välistele süsteemidele.
MQTT seadme ühenduvus
Ühenda andurid ja mikrokontrollerid MQTT, HTTP või CoAP kaudu, kasutades seadmepõhiseid pääsuloa märke, ilma lisamaaklerita.
Seadmepargi haldamine
Korralda seadmed rühmadesse, määra jagatud atribuudid, halda püsivara uuendusi ja jälgi seadmete olekut kogu oma seadmepargis.
Mitme rentniku tugi
Loo eraldatud rentnikukontod oma seadmete, armatuurlaudade ja kasutajarollidega — ideaalne kliendipaigaldusi haldavatele tootefirmadele.
Häired ja Teated
Määra lävepõhised või reeglipõhised hoiatused, mis saadavad e-posti, veebihaagi või platvormiteavitusi, kui seadme tingimused on täidetud.
Miks kasutada ThingsBoard Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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