Workout Cool on isemajutusega treeningute juhendamise platvorm, mis pakub põhjalikku harjutuste andmebaasi, struktureeritud treeningkava koostajat ja treeningute jälgimist — kõik töötab sinu enda serveris ilma liitumistasude või kolmandate osapoolte andmete jagamiseta. Kasutajad saavad sirvida harjutusi koos õppevideote demonstratsioonidega, koostada kohandatud treeningprogramme, mis on organiseeritud lihasgrupi või treeningueesmärgi järgi, ja logida treeninguid, et jälgida sooritust aja jooksul.

Erinevalt majutatud treeningrakendustest, mis lukustavad ajaloolised andmed liitumistasude taha, salvestab Workout Cool kogu treeningajaloo PostgreSQL-i andmebaasi sinu enda infrastruktuuris. Platvorm toetab e-posti ja parooliga autentimist koos valikulise Google OAuth-iga ning sisseehitatud harjutuste kogu saab esmakordsel käivitamisel eeltäita näidisandmetega.