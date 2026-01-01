Juuruta Workout Cool ühe klõpsuga.
Avatud lähtekoodiga treeningplatvorm treeningkavade koostamiseks, progressi jälgimiseks ja isikliku harjutuste kogu haldamiseks.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Workout Cool
Workout Cool on isemajutusega treeningute juhendamise platvorm, mis pakub põhjalikku harjutuste andmebaasi, struktureeritud treeningkava koostajat ja treeningute jälgimist — kõik töötab sinu enda serveris ilma liitumistasude või kolmandate osapoolte andmete jagamiseta. Kasutajad saavad sirvida harjutusi koos õppevideote demonstratsioonidega, koostada kohandatud treeningprogramme, mis on organiseeritud lihasgrupi või treeningueesmärgi järgi, ja logida treeninguid, et jälgida sooritust aja jooksul.
Erinevalt majutatud treeningrakendustest, mis lukustavad ajaloolised andmed liitumistasude taha, salvestab Workout Cool kogu treeningajaloo PostgreSQL-i andmebaasi sinu enda infrastruktuuris. Platvorm toetab e-posti ja parooliga autentimist koos valikulise Google OAuth-iga ning sisseehitatud harjutuste kogu saab esmakordsel käivitamisel eeltäita näidisandmetega.
Workout Cool peamised omadused
Harjutuste kogumik
Sirvi põhjalikku harjutuste andmebaasi õppevideodemonstratsioonidega, mis on jaotatud lihasgrupi, varustuse ja treeningtüübi järgi.
Treeningkava koostaja
Loo struktureeritud mitmepäevased treeningprogrammid kohandatud harjutuste valikute, seeriate, korduste ja puhkeperioodidega mis tahes treeningeesmärgi jaoks.
Seansi logimine
Salvesta iga treeningkord koos tegelike sooritusandmetega, et saaksid jälgida kaalu arengut ja mahtu aja jooksul.
Edenemise jälgimine
Visualiseeri jõunäitajate kasvu ja treeningu järjepidevust graafikutega, mis näitavad soorituse trende treeningkordade ja treeningprogrammide lõikes.
Lihasrühmade filtreerimine
Filtreeri ja avasta harjutusi sihtlihasgruppide järgi, et koostada tasakaalustatud programme, mis hõlmavad kõiki kehaosi.
Miks kasutada Workout Cool Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
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