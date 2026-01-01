Juurutage eKuiper ühe klõpsuga paigaldus.
Kergekaaluline SQL- ja reeglimootor reaalajas vooanalüüsiks IoT andmetel servas.
Valige VPS-pakett eKuiper jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada eKuiper
LF Edge eKuiper on Linux Foundation Edge'i projekt, mis toob reaalajas voogedastuse töötlemise ja reeglipõhise analüüsi ressursipiirangutega servaseadmetesse. Vaid umbes 10 MB suuruse jalajäljega kogub see andmeid MQTT vahendajatelt, HTTP lõpp-punktidelt, Kafkast, failiallikatest ja kümnetest teistest protokollidest, seejärel teisendab neid lennult, kasutades tuttavat SQL-süntaksit või visuaalset lohistamis- ja kukutamisreeglite redaktorit.
eKuiperi isemajutamine oma VPS-is annab sulle täieliku IoT analüüsi torujuhtme kontrolli alla — anduriandmed, ärireeglid ja masinõppe järeldused jäävad sinu omanduses olevale infrastruktuurile, ilma sõnumipõhiste pilvetasudeta ja ülesvoolu sõltuvuseta. See mall koondab eKuiperi mootori ametliku veebipõhise halduri kasutajaliidesega visuaalse voo ja reeglite loomiseks.
eKuiper peamised omadused
SQL voo töötlemine
Filtreeri, koonda, ühenda ja teisenda reaalajas IoT voogusid, kasutades ANSI SQL süntaksit, selle asemel et kirjutada kohandatud Go või Java koodi.
Visuaalne reeglihaldur
Komplektis olev veebikonsool võimaldab sul luua vooge, reegleid ja andmetorustikke pukseeritava graafikaredaktori kaudu, ilma et peaksid konfiguratsioonifaile puudutama.
MQTT ja Kafka algupärane
Tipptasemel konnektorid MQTT, Kafka, EdgeX, Pulsar, HTTP, Redis ja InfluxDB jaoks muudavad tööstusandurite ja sõnumimaaklerite ühendamise lihtsaks.
ML inference servas
Manusta TensorFlow Lite'i ja ONNX-i mudeleid otse SQL-päringutesse anomaaliate tuvastamiseks ja klassifitseerimiseks voogedastatavate andurite andmetel.
Väike serva jalajälg
Mootor töötab umbes 10 MB mälus, nii et seda saab mugavalt juurutada kergetele VPS-pakettidele koos teiste rakendustega.
Pistikprogrammi laiendatavus
Laienda eKuiperit kohandatud Go, Pythoni või kaasaskantavate pistikprogrammidega, et lisada patenteeritud allikaid, sihtkohti ja SQL-funktsioone, mis on kohandatud sinu töökoormusele.
Miks kasutada eKuiper Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
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