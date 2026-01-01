LF Edge eKuiper on Linux Foundation Edge'i projekt, mis toob reaalajas voogedastuse töötlemise ja reeglipõhise analüüsi ressursipiirangutega servaseadmetesse. Vaid umbes 10 MB suuruse jalajäljega kogub see andmeid MQTT vahendajatelt, HTTP lõpp-punktidelt, Kafkast, failiallikatest ja kümnetest teistest protokollidest, seejärel teisendab neid lennult, kasutades tuttavat SQL-süntaksit või visuaalset lohistamis- ja kukutamisreeglite redaktorit.

eKuiperi isemajutamine oma VPS-is annab sulle täieliku IoT analüüsi torujuhtme kontrolli alla — anduriandmed, ärireeglid ja masinõppe järeldused jäävad sinu omanduses olevale infrastruktuurile, ilma sõnumipõhiste pilvetasudeta ja ülesvoolu sõltuvuseta. See mall koondab eKuiperi mootori ametliku veebipõhise halduri kasutajaliidesega visuaalse voo ja reeglite loomiseks.