Juuruta Notifiarr ühe klõpsuga.
Ühtne klient Notifiarr.com-i jaoks, mis ühendab sinu meediakogu võimsate teavituste ja automatiseerimise töövoogudega.
Valige VPS-pakett Notifiarr jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Notifiarr
Notifiarr on Notifiarr.com teenuse ise majutatud klient, võimaldades sügavat integratsiooni sinu meedia automatiseerimise süsteemi – sealhulgas Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr ja Plex – ja tsentraliseeritud teavitussüsteemi vahel. See toimib sillana sinu kohalike teenuste ja Notifiarr.com-i vahel, edastades sündmusi, käivitades kohandatud töövooge ja edastades reaalajas teavitusi Discordi, Slacki ja teistele platvormidele.
Käivitades Notifiarr kliendi oma VPS-is, säilitad täieliku kontrolli oma meedia süsteemi integratsioonide üle, ilma üksikuid teenuseid internetti paljastamata. Konfigureeri kõik puhta veebiliidese kaudu, jälgida süsteemi seisundit ja suunata teavitused täpselt sinna, kuhu neid vajad.
Notifiarr peamised omadused
Starr rakenduse integratsioon
Ühenda Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr ja palju muud, et edastada meedia sündmusi ja käivitada kohandatud teavitusi automaatselt.
Discordi teavitused
Edasta rikkalikke, kohandatavaid teavitusi Discordi kanalitesse koos meediakujunduse, metaandmete ja tegevusnuppudega.
Süsteemi tervise jälgimine
Jälgi kettaruumi, protsessorit, mälu ja ketta seisundit ühelt juhtpaneelilt automaatsete hoiatustega.
Plex & Tautulli Tugi
Saad praegu mängitava sisu uuendused, taasesitussündmused ja kasutaja tegevuse teavitused otse oma Plexi meediaserverist.
Mitmeplatvormilised hoiatused
Suuna teavitused Slacki, Telegrami, e-posti ja teistele platvormidele lisaks Discordile paindlikuks edastamiseks.
Miks kasutada Notifiarr Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.