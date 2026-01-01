Notifiarr on Notifiarr.com teenuse ise majutatud klient, võimaldades sügavat integratsiooni sinu meedia automatiseerimise süsteemi – sealhulgas Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr ja Plex – ja tsentraliseeritud teavitussüsteemi vahel. See toimib sillana sinu kohalike teenuste ja Notifiarr.com-i vahel, edastades sündmusi, käivitades kohandatud töövooge ja edastades reaalajas teavitusi Discordi, Slacki ja teistele platvormidele.

Käivitades Notifiarr kliendi oma VPS-is, säilitad täieliku kontrolli oma meedia süsteemi integratsioonide üle, ilma üksikuid teenuseid internetti paljastamata. Konfigureeri kõik puhta veebiliidese kaudu, jälgida süsteemi seisundit ja suunata teavitused täpselt sinna, kuhu neid vajad.