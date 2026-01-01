pgBackWeb on avatud lähtekoodiga PostgreSQL varundushaldur veebiliidesega varundustööde ajastamiseks, käivitamiseks ja jälgimiseks mitme andmebaasi ja salvestuskohtade vahel. Erinevalt käsurea tööriistadest, mis nõuavad shelli skriptimise teadmisi, võimaldab pgBackWeb sul konfigureerida ajakavasid, säilituspoliitikaid ja salvestuskohti täielikult brauseri kaudu.

pgBackWebi ise majutamine oma VPS-is hoiab sinu varunduskonfiguratsiooni ja andmebaasi mandaadid sinu täieliku kontrolli all. Kõik salvestatud mandaadid on krüpteeritud sinu antud võtmega ja varukoopiad jõuavad sinu omanduses olevasse salvestusruumi — olgu selleks siis kohalik ketas või sinu konfigureeritud S3-ühilduv objektisalvestus.