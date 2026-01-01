Paigalda pgBackWeb ühe klõpsuga.
Avatud lähtekoodiga veebiliides PostgreSQL varukoopiate ajastamiseks ja jälgimiseks mitme andmebaasi ja salvestuskoha vahel.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada pgBackWeb
pgBackWeb on avatud lähtekoodiga PostgreSQL varundushaldur veebiliidesega varundustööde ajastamiseks, käivitamiseks ja jälgimiseks mitme andmebaasi ja salvestuskohtade vahel. Erinevalt käsurea tööriistadest, mis nõuavad shelli skriptimise teadmisi, võimaldab pgBackWeb sul konfigureerida ajakavasid, säilituspoliitikaid ja salvestuskohti täielikult brauseri kaudu.
pgBackWebi ise majutamine oma VPS-is hoiab sinu varunduskonfiguratsiooni ja andmebaasi mandaadid sinu täieliku kontrolli all. Kõik salvestatud mandaadid on krüpteeritud sinu antud võtmega ja varukoopiad jõuavad sinu omanduses olevasse salvestusruumi — olgu selleks siis kohalik ketas või sinu konfigureeritud S3-ühilduv objektisalvestus.
pgBackWeb peamised omadused
Mitme andmebaasi tugi
Ühenda ja ajasta varundused mitme PostgreSQL andmebaasi jaoks ühelt juhtpaneelilt, ilma iga andmebaasi jaoks eraldi konfiguratsioonifailideta.
S3-ühilduv salvestusruum
Saada varukoopiad AWS S3-sse, Backblaze B2-sse, Cloudflare R2-sse, MinIO-sse või mis tahes S3-ühilduvasse lõpp-punkti lisaks kohalikule salvestusruumile.
Ajastatud varundustööd
Määra korduvad varundusgraafikud konfigureeritavate säilituspoliitikutega, et automaatselt eemaldada vanu arhiive ja kontrollida salvestuskulusid.
Krüpteeritud mandaadid
Kõik andmebaasi paroolid ja salvestusruumi juurdepääsuvõtmed on puhkeolekus krüpteeritud, kasutades privaatvõtit, mida sina kontrollid — neid ei salvestata kunagi lihttekstina.
Varunduse ajaloo jälgimine
Iga varundamise käivitus logitakse oleku, kestuse ja failisuurusega, et sa teaksid kohe, kui töö ebaõnnestub.
Miks kasutada pgBackWeb Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
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