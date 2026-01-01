Juuruta TriliumNext Notes ühe klõpsuga paigaldusega.
Ise majutatud isiklik teadmusbaas hierarhiliste märkmete, skriptimise toe ja võimsa REST API-ga automatiseerimiseks.
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Millega saab ehitada TriliumNext Notes
TriliumNext Notes on ise majutatav isikliku teadmiste haldamise rakendus, mis on ehitatud hierarhilise puustruktuuri ümber ja mis mahutab tuhandeid märkmeid. See toetab rikkalikku WYSIWYG-redigeerimist, koodiplokke, matemaatilisi valemeid ja skriptimootorit kohandatud töövoogude loomiseks ning automatiseeritud märkmete haldamiseks.
Ise majutamine VPS-il annab sulle piiramatu märkmete salvestusruumi, pideva sünkroonimise seadmete vahel ja täieliku omandiõiguse oma teadmistebaasi üle. Märkmeid saab kloonida mitmesse asukohta, täiustada kohandatud atribuutidega ja neile pääseb ligi ETAPI REST API kaudu väliste integratsioonide jaoks.
TriliumNext Notes peamised omadused
Hierarhiline organisatsioon
Korralda tuhandeid märkmeid puustruktuuris kloonimisega, nii et üksikud märkmed saavad ilmuda mitmes kontekstis dubleerimata.
Skriptimismootor
Kirjuta JavaScripti skripte, mis käivituvad sündmuste või ajakavade alusel, et automatiseerida märkmete loomist, sildistamist ja korraldamist.
Versiooniajalugu
Iga märkme muudatus versioonitakse automaatselt, võimaldades sul üle vaadata ja taastada mis tahes varasema versiooni oma sisust.
ETAPI REST API
Dokumenteeritud REST API võimaldab välistel tööriistadel luua, lugeda, värskendada ja korraldada märkmeid programmeeritavalt.
Veebilõikur
Brauserilaiendus salvestab veebilehed otse sinu Triliumi teadmistebaasi ühe klõpsuga.
Miks kasutada TriliumNext Notes Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
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