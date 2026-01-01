TriliumNext Notes on ise majutatav isikliku teadmiste haldamise rakendus, mis on ehitatud hierarhilise puustruktuuri ümber ja mis mahutab tuhandeid märkmeid. See toetab rikkalikku WYSIWYG-redigeerimist, koodiplokke, matemaatilisi valemeid ja skriptimootorit kohandatud töövoogude loomiseks ning automatiseeritud märkmete haldamiseks.

Ise majutamine VPS-il annab sulle piiramatu märkmete salvestusruumi, pideva sünkroonimise seadmete vahel ja täieliku omandiõiguse oma teadmistebaasi üle. Märkmeid saab kloonida mitmesse asukohta, täiustada kohandatud atribuutidega ja neile pääseb ligi ETAPI REST API kaudu väliste integratsioonide jaoks.