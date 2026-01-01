Jump on kergekaaluline, ise majutatud avaleht ja reaalajas olekuseire, mis on loodud hoidma kõik sinu olulised lingid ühes kohas korras. Ehitatud PHP-ga ja pakutakse ühe Docker konteinerina, see laeb kiiresti, püsib turvalisena ega vaja töötamiseks andmebaasi ega muid väliseid sõltuvusi. Saite saab määratleda käsitsi JSON-faili kaudu, automaatselt avastada töötavatest Docker konteineritest või mõlema kombinatsioonina.

Jump toetab kohandatud taustapilte ja Unsplashi integratsiooni, mitmekeelset kuvamist, sildipõhist saitide kategoriseerimist, klaviatuuripõhist otsingut konfigureeritavate otsingumootoritega ning valikulist Open Weather Mapi integratsiooni kohaliku aja ja ilma jaoks. Selle puhas, tundlik disain kohandub lauaarvutite ja mobiilseadmetega, võimaldades sul mis tahes seadmest ühe klõpsuga jõuda mis tahes järjehoidjaga teenuseni.