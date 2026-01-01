Paigaldage Jump ühe klõpsuga.
Ise majutatud algusleht ja reaalajas olekuleht, mis annab sulle kohese ligipääsu kõigile sinu lemmiksaitidele ühelt stiilselt juhtpaneelilt.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Jump
Jump on kergekaaluline, ise majutatud avaleht ja reaalajas olekuseire, mis on loodud hoidma kõik sinu olulised lingid ühes kohas korras. Ehitatud PHP-ga ja pakutakse ühe Docker konteinerina, see laeb kiiresti, püsib turvalisena ega vaja töötamiseks andmebaasi ega muid väliseid sõltuvusi. Saite saab määratleda käsitsi JSON-faili kaudu, automaatselt avastada töötavatest Docker konteineritest või mõlema kombinatsioonina.
Jump toetab kohandatud taustapilte ja Unsplashi integratsiooni, mitmekeelset kuvamist, sildipõhist saitide kategoriseerimist, klaviatuuripõhist otsingut konfigureeritavate otsingumootoritega ning valikulist Open Weather Mapi integratsiooni kohaliku aja ja ilma jaoks. Selle puhas, tundlik disain kohandub lauaarvutite ja mobiilseadmetega, võimaldades sul mis tahes seadmest ühe klõpsuga jõuda mis tahes järjehoidjaga teenuseni.
Jump peamised omadused
Reaalajas oleku jälgimine
Jump kontrollib iga saidi saadavust sinu juhtpaneelil ja kuvab reaalajas olekuindikaatoreid, et sa teaksid koheselt, kas teenus on maas.
Docker automaattuvastus
Loetle automaatselt töötavad Docker konteinerid armatuurlaua kirjetena, kasutades konteineri silte, hoides oma avalehe sünkroonis oma infrastruktuuriga ilma käsitsi uuendusteta.
Sildipõhine korraldus
Rühmitage saidid siltidega ja navigeerige teemapõhiste lehtede vahel, hoides oma enimkasutatud lingid avakuval nähtaval, samal ajal kui pikemad loendid jäävad kenasti kategoriseerituks.
Klaviatuuripõhine otsing
Ava mitme mootoriga otsinguriba klahvikombinatsiooniga Ctrl+Shift+/ ja otsi Google'ist, DuckDuckGo'st, Bingist või mis tahes kohandatud otsingumootorist hiire järele haaramata.
Kohandatud taustad ja ilm
Kasuta oma taustapilte või ühenda Unsplash juhuslike maastike jaoks ning lisa Open Weather Map API võti kohaliku aja ja praeguste ilmastikutingimuste kuvamiseks.
Andmebaasi pole vaja
Jump töötab ühe konteinerina ilma välise andmebaasita, muutes selle ülihõlpsaks juurutada, varundada ja serverite vahel liigutada.
Miks kasutada Jump Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.