Mastodon on juhtiv avatud lähtekoodiga födereeritud sotsiaalvõrgustik — suurim projekt ActivityPubi födiverumis, tuhandete iseseisvalt opereeritavate instantsidega ja kümnete miljonite kasutajatega üle maailma. See näeb välja ja tundub nagu tuttav mikroblogimise platvorm, kuid iga server kuulub kellelegi teisele, seda modereerib ja opereerib keegi teine, ja iga serveri kasutajad saavad jälgida ja suhelda teiste serverite kasutajatega.

Oma Mastodoni instantsi käitamine VPS-il annab sulle püsiva kodu födiverumis — sellise, mida sa täielikult kontrollid. Sa määrad reeglid, valid, kes saavad registreeruda, otsustad, kes kellega födereerub, ja omad andmeid, ilma reklaamita, ilma algoritmilise ajajooneta ja ilma kolmanda osapoole platvormita, mis saaks homme tingimusi muuta.