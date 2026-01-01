Juuruta Mastodon ühe klõpsuga paigaldus.
Ise majutatud, föderatiivne mikroblogimisplatvorm, mis ühendub iseseisvalt omanduses olevate serverite ülemaailmse võrgustikuga.
Valige VPS-pakett Mastodon jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Mastodon
Mastodon on juhtiv avatud lähtekoodiga födereeritud sotsiaalvõrgustik — suurim projekt ActivityPubi födiverumis, tuhandete iseseisvalt opereeritavate instantsidega ja kümnete miljonite kasutajatega üle maailma. See näeb välja ja tundub nagu tuttav mikroblogimise platvorm, kuid iga server kuulub kellelegi teisele, seda modereerib ja opereerib keegi teine, ja iga serveri kasutajad saavad jälgida ja suhelda teiste serverite kasutajatega.
Oma Mastodoni instantsi käitamine VPS-il annab sulle püsiva kodu födiverumis — sellise, mida sa täielikult kontrollid. Sa määrad reeglid, valid, kes saavad registreeruda, otsustad, kes kellega födereerub, ja omad andmeid, ilma reklaamita, ilma algoritmilise ajajooneta ja ilma kolmanda osapoole platvormita, mis saaks homme tingimusi muuta.
Mastodon peamised omadused
ActivityPub föderatsioon
Toetab W3C ActivityPub standardit, nii et sinu eksemplar ühildub iga teise Mastodoni serveri, Pleroma, Misskey ja laiema fediverse'iga.
Kronoloogiline ajajoon
Postitused ilmuvad saatmise järjekorras — ilma algoritmilise järjestamiseta, soovitatud reklaamideta ja ümberkorraldatud voogudeta, mis võistleksid kaasatuse nimel.
Serveri tasandi modereerimine
Omaniku määratud kogukonnareeglid, sisuhoiatused ja instantsitaseme blokeeringud võimaldavad sul luua kogukonna soovitud tooniga.
Rikas postituste koostaja
Kuni 500 märki postituse kohta (seadistatav), küsitlused, meedia manused, sisuhoiatused, alternatiivtekst ja kohandatav nähtavus postituse kohta.
Avatud API ja kliendid
Küpsed REST- ja voogedastus-API-d toidavad laia mobiili- ja lauaarvutiklientide ökosüsteemi, sealhulgas ametlikke Mastodoni rakendusi iOS-i ja Androidi jaoks.
Miks kasutada Mastodon Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.