RSS Bridge on avatud lähtekoodiga PHP teenus, mis genereerib RSS- ja Atom-vooge saitidele, mis neid enam ei avalda — sotsiaalvõrgustikud, videoplatvormid, uudisteportaalid, foorumiteemad ja pikk saba lehti, mis viimase kümnendi jooksul vaikselt voogude avaldamise lõpetasid. See sisaldab sadu kogukonna hallatavaid sildu ja esitab igaühe stabiilse voo URL-ina, millele saate igast lugejast tellida.

RSS Bridge'i ise majutamine oma VPS-is hoiab teie lugemisnimekirja privaatsena, väldib avaliku eksemplari kiirusepiiranguid ja seisakuid, mis kaasnevad jagatud kogukonna juurutustega, ja võimaldab teil täpselt määrata, milliseid sildu teie eksemplar avaldab. Koos ise majutatud lugejaga nagu FreshRSS või CommaFeed annab see teile tagasi kontrolli selle üle, kuidas te avatud veebi tarbite.