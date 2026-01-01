RSS Bridge'i paigaldamine ühe klõpsuga.
Ise majutatud sild, mis muudab RSS-ita veebilehed puhasteks, tellitavateks voogudeks iga lugeja jaoks.
Valige VPS-pakett RSS Bridge jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada RSS Bridge
RSS Bridge on avatud lähtekoodiga PHP teenus, mis genereerib RSS- ja Atom-vooge saitidele, mis neid enam ei avalda — sotsiaalvõrgustikud, videoplatvormid, uudisteportaalid, foorumiteemad ja pikk saba lehti, mis viimase kümnendi jooksul vaikselt voogude avaldamise lõpetasid. See sisaldab sadu kogukonna hallatavaid sildu ja esitab igaühe stabiilse voo URL-ina, millele saate igast lugejast tellida.
RSS Bridge'i ise majutamine oma VPS-is hoiab teie lugemisnimekirja privaatsena, väldib avaliku eksemplari kiirusepiiranguid ja seisakuid, mis kaasnevad jagatud kogukonna juurutustega, ja võimaldab teil täpselt määrata, milliseid sildu teie eksemplar avaldab. Koos ise majutatud lugejaga nagu FreshRSS või CommaFeed annab see teile tagasi kontrolli selle üle, kuidas te avatud veebi tarbite.
RSS Bridge peamised omadused
Sadu sildu
Loo vooge YouTube'i kanalitest, Mastodoni ajajoontest, Redditi alamfoorumitest, Bandcampi lehtedelt, GitHubi väljalasetest, uudiste saitidelt ja paljudest muudest allikatest valmiskujul.
Mitmed voo vormingud
Paku iga allikat Atom, RSS 2.0, MRSS, JSON, HTML või lihtteksti kujul, nii et iga lugeja, kraapija või veebihaagi tarbija saaks seda kasutada.
Silla lubatud nimekiri
Piira oma eksemplari kureeritud sildade komplektile läbi
whitelist.txt, et kontrollida ressursikasutust ja vältida harva kasutatavate kraapijate paljastamist.
Brauseri tasemel andmete toomine
Komplekteerib curl-impersonate'i, nii et päringud näevad välja nagu tõelisest Chrome'i brauserist, möödudes saitidest, mis blokeerivad tavalisi HTTP-kliente.
Kohandatud sillad
Lisa oma
Bridge.php failid konfiguratsioonimahtu, et kraapida mis tahes vajalikku saiti projekti hargnemata.
Kontosid pole vaja
Olekuta veebiliides ilma kasutajateta, ilma andmebaasita ja ilma registreerimiseta — voo URL-id on ainus püsiv olek.
Miks kasutada RSS Bridge Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
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