Juuruta HFS ühe klõpsuga paigaldusega.
Isemajutusel põhinev HTTP failiserver, mis võimaldab sul faile otse oma kettalt kaasaegse veebiliidese kaudu jagada.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada HFS
HFS (HTTP failiserver) on kergekaaluline, ise majutatud failijagamisserver, mis muudab sinu VPS-i täielikult toimivaks failijagamiskeskuseks, mis on ligipääsetav igast brauserist. See pakub puhast ja tundlikku veebiliidest failide sirvimiseks, allalaadimiseks ja üleslaadimiseks, ilma klienditarkvara paigaldamist vajamata.
Sisseehitatud kasutajakontode, kaustapõhise juurdepääsukontrolli, ribalaiuse piiramise ja virtuaalse failisüsteemiga annab HFS sulle täieliku kontrolli selle üle, kes millistele failidele ligi pääseb. Ise majutamine oma VPS-is tähendab piiramatut salvestusruumi ja ribalaiust ilma igakuiste kasutajapõhiste tasudeta.
HFS peamised omadused
Virtuaalne failisüsteem
Korralda jagatud sisu virtuaalsesse kaustastruktuuri, mis on sõltumatu sinu tegelikust kettapaigutusest, andes sulle täieliku kontrolli selle üle, mida kasutajad näevad.
Kasutajakontod ja õigused
Loo kontosid kaustapõhiste lugemis-, kirjutamis- ja kustutamisõigustega, nii et erinevad kasutajad pääsevad ligi ainult failidele, mida neil on lubatud näha.
Jätkatavad üleslaadimised ja allalaadimised
Toetab jätkatavaid ülekandeid, nii et suured failitoimingud elavad üle võrgukatkesed ilma nullist alustamata.
Andmeedastusmahu piiramine
Määra üles- ja allalaadimiskiiruse piirangud kasutaja kohta või globaalselt, et hoida oma serverit reageerimisvõimelisena isegi suurte failiedastuste ajal.
Pistikprogrammi süsteem
Laienda HFS-i kogukonna pistikprogrammidega pisipiltide, LDAP-autentimise, jõurünnakute vastase kaitse, teemade ja muu jaoks.
Miks kasutada HFS Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
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