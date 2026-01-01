HFS (HTTP failiserver) on kergekaaluline, ise majutatud failijagamisserver, mis muudab sinu VPS-i täielikult toimivaks failijagamiskeskuseks, mis on ligipääsetav igast brauserist. See pakub puhast ja tundlikku veebiliidest failide sirvimiseks, allalaadimiseks ja üleslaadimiseks, ilma klienditarkvara paigaldamist vajamata.

Sisseehitatud kasutajakontode, kaustapõhise juurdepääsukontrolli, ribalaiuse piiramise ja virtuaalse failisüsteemiga annab HFS sulle täieliku kontrolli selle üle, kes millistele failidele ligi pääseb. Ise majutamine oma VPS-is tähendab piiramatut salvestusruumi ja ribalaiust ilma igakuiste kasutajapõhiste tasudeta.