Paigaldage InsForge ühe klõpsuga paigaldusega.
Avatud lähtekoodiga taustaplatvorm AI kodeerimisagentidele, komplekteerides autentimise, Postgresi, salvestusruumi ja servafunktsioonid.
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Millega saab ehitada InsForge
InsForge on avatud lähtekoodiga, kõik-ühes taustaplatvorm, mis on loodud agentuuripõhiseks kodeerimiseks. See koondab kaasaegsete rakenduste jaoks vajalikud ehitusplokid — autentimise, PostgreSQL andmebaasi koos REST ja reaalajas API-dega, S3-ühilduva failisalvestuse, LLM-mudeli lüüsi ja Deno-põhised servafunktsioonid — ühe administraatori kasutajaliidese ja MCP-serveri taha, mida AI kodeerimisagendid saavad programmilise juhtimisega kasutada.
InsForge'i ise majutamine oma VPS-is hoiab kasutajakontod, rakenduse andmed ja üleslaaditud failid sinu täieliku kontrolli all, ilma projektipõhise hinnastamise, kasutuspiirangute ja tarnija lukustuseta. Kaasasolev MCP-server võimaldab kodeerimisagentidel nagu Claude ja Cursor varustada tabeleid, konfigureerida autentimist, juurutada funktsioone ja hallata salvestusruumi otse sinu redaktorist.
InsForge peamised omadused
Sisseehitatud AI-agent
Komplektne MCP server pakub autentimist, andmebaasi, salvestusruumi ja funktsioone tööriistadena, mida AI kodeerimisagendid saavad sinu rakenduse loomisel otse kasutada.
PostgreSQL automaatse API-ga
Sisseehitatud PostgREST muudab koheselt sinu skeemi versioonitud REST API-ks rea taseme turvalisusega, nii et saad lõpp-punkte kasutusele võtta ilma tüüpkoodi kirjutamata.
Sisseehitatud autentimine
E-posti ja parooli autentimine pluss OAuth-i pakkujad (Google, GitHub, Discord ja palju muud) on valmis ühendamiseks sinu kliendiga ühe SDK kutsega.
Servafunktsioonid Deno peal
Kirjuta serverita TypeScripti funktsioonid, mis töötavad liivakastis Deno käituskeskkonnas, otsese ligipääsuga andmebaasile ja salvestuskihile.
S3-ühilduv salvestusruum
Laadi üles, edasta ja halda failide õigusi S3-ühilduva salvestuskihi kaudu, mis töötab lokaalselt kettal või mis tahes S3-ämbriga.
Ühtne mudeli lüüs
OpenAI-ühilduv lüüs võimaldab teie rakendusel kutsuda mitut LLM-i pakkujat ühe API-pinna kaudu, kus kasutusjälgimine ja võtmete roteerimine haldatakse tsentraalselt.
Miks kasutada InsForge Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.