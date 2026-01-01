InsForge on avatud lähtekoodiga, kõik-ühes taustaplatvorm, mis on loodud agentuuripõhiseks kodeerimiseks. See koondab kaasaegsete rakenduste jaoks vajalikud ehitusplokid — autentimise, PostgreSQL andmebaasi koos REST ja reaalajas API-dega, S3-ühilduva failisalvestuse, LLM-mudeli lüüsi ja Deno-põhised servafunktsioonid — ühe administraatori kasutajaliidese ja MCP-serveri taha, mida AI kodeerimisagendid saavad programmilise juhtimisega kasutada.

InsForge'i ise majutamine oma VPS-is hoiab kasutajakontod, rakenduse andmed ja üleslaaditud failid sinu täieliku kontrolli all, ilma projektipõhise hinnastamise, kasutuspiirangute ja tarnija lukustuseta. Kaasasolev MCP-server võimaldab kodeerimisagentidel nagu Claude ja Cursor varustada tabeleid, konfigureerida autentimist, juurutada funktsioone ja hallata salvestusruumi otse sinu redaktorist.