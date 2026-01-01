Ombi on standardne ise majutatud päringusüsteem leibkondadele, kes kasutavad Plexi, Embyt või Jellyfini. Kasutajad logivad sisse oma olemasoleva meediaserveri kontoga ja küsivad filme, telesaateid, muusikaalbumeid ja 4K sisu läbi viimistletud mobiilisõbraliku veebiliidese. Iga päring liigub konfigureeritavasse kinnituste järjekorda, seejärel edastab automaatselt heakskiidetud üksused Sonarrile, Radarr'ile, Lidarr'ile või CouchPotatole täitmiseks.

Ombi ise majutamine VPS-il annab sinu kasutajatele puhta "küsi esmalt" lehtri sinu meediakogusse ja annab sulle ühe koha sissetulevate päringute kinnitamiseks, tagasilükkamiseks või partiidena käsitlemiseks — ilma et sinu Arr administraatoripaneelid leibkonnale paljastuksid.