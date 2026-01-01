Ombi paigaldamine ühe klõpsuga.
Ise majutatud päringusüsteem Plexi, Emby ja Jellyfini jaoks — kasutajad küsivad filme ja sarju, sina kinnitad ja täidad automaatselt.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Ombi
Ombi on standardne ise majutatud päringusüsteem leibkondadele, kes kasutavad Plexi, Embyt või Jellyfini. Kasutajad logivad sisse oma olemasoleva meediaserveri kontoga ja küsivad filme, telesaateid, muusikaalbumeid ja 4K sisu läbi viimistletud mobiilisõbraliku veebiliidese. Iga päring liigub konfigureeritavasse kinnituste järjekorda, seejärel edastab automaatselt heakskiidetud üksused Sonarrile, Radarr'ile, Lidarr'ile või CouchPotatole täitmiseks.
Ombi ise majutamine VPS-il annab sinu kasutajatele puhta "küsi esmalt" lehtri sinu meediakogusse ja annab sulle ühe koha sissetulevate päringute kinnitamiseks, tagasilükkamiseks või partiidena käsitlemiseks — ilma et sinu Arr administraatoripaneelid leibkonnale paljastuksid.
Ombi peamised omadused
Plexi, Emby ja Jellyfini sisselogimine
Kasutajad logivad sisse oma olemasolevate meediaserveri andmetega, nii et eraldi kontot pole vaja hallata ja õigused püsivad sünkroonis.
Film, tele, muusika ja 4K soovid
Kategooriapõhised kvoodid, kasutajapõhised piirangud ja kinnitusreeglid võimaldavad sul kohandada, mida iga vaataja saab taotleda ilma käsitsi järelevalveta.
Automaatne täitmine Arr kaudu
Kinnitatud taotlused liiguvad otse Sonarr'i, Radarr'i ja Lidarr'i nende REST API-de kaudu, nii et sisu laaditakse alla, töödeldakse ja paigutatakse teeki automaatselt.
Teavituste taotlemine
Discord, Pushover, Pushbullet, Telegram, Slack, e-post ja mobiilirakenduse tõukemärguanded hoiavad haldureid ja kasutajaid päringute edenemisel kursis.
Mobiilisõbralik UI ja rakendused
Lihvitud tundlik veebiliides ning iOS-i ja Androidi kaasrakendused võimaldavad leibkonna liikmetel sisu taotleda ja jälgida mis tahes seadmest.
Miks kasutada Ombi Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.