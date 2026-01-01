RosarioSIS on tasuta, avatud lähtekoodiga õpilaste infosüsteem, mis on loodud koolidele, koolipiirkondadele ja koolituskeskustele, mis peavad haldama kogu õpilase elutsüklit ühes kohas. See hõlmab vastuvõttu, tunniplaani koostamist, hinnete aruandlust, kohalolekut, distsipliini, arveldust, toitlustust ja üle tosina muu mooduli — kõik on ligipääsetav tundlikust veebiliidesest, mis töötab telefonides, tahvelarvutites ja lauaarvutites.

RosarioSIS-i ise majutamine oma VPS-is hoiab tundlikud õpilasandmed, hinded ja finantsandmed sinu otsese kontrolli all, ilma õpilasepõhiste tasudeta või pilveteenuse pakkuja lukustamata. Juurutus sisaldab PostgreSQL-i ja on eelkonfigureeritud Traefik-i siltidega automaatseks HTTPS-i marsruutimiseks.