Paigalda RosarioSIS ühe klõpsuga.
Avatud lähtekoodiga õpilaste infosüsteem hinnete, tunniplaanide, kohaloleku, arvelduse ja toitlustuse haldamiseks.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada RosarioSIS
RosarioSIS on tasuta, avatud lähtekoodiga õpilaste infosüsteem, mis on loodud koolidele, koolipiirkondadele ja koolituskeskustele, mis peavad haldama kogu õpilase elutsüklit ühes kohas. See hõlmab vastuvõttu, tunniplaani koostamist, hinnete aruandlust, kohalolekut, distsipliini, arveldust, toitlustust ja üle tosina muu mooduli — kõik on ligipääsetav tundlikust veebiliidesest, mis töötab telefonides, tahvelarvutites ja lauaarvutites.
RosarioSIS-i ise majutamine oma VPS-is hoiab tundlikud õpilasandmed, hinded ja finantsandmed sinu otsese kontrolli all, ilma õpilasepõhiste tasudeta või pilveteenuse pakkuja lukustamata. Juurutus sisaldab PostgreSQL-i ja on eelkonfigureeritud Traefik-i siltidega automaatseks HTTPS-i marsruutimiseks.
RosarioSIS peamised omadused
Hinded ja tunnistused
Jälgi ülesandeid, kaalutud hinnete arvutusi, hindamisperioode ning loo otse süsteemist prinditavaid tunnistusi ja õiendit.
Kohaloleku jälgimine
Salvesta igapäevane ja kursusepõhine kohalolek kohandatud koodidega, seejärel koosta puudumiste aruanded ja teavita vanemaid automaatselt e-posti teel.
Ajastamine ja rotatsioon
Koosta põhigraafikud, halda kursusetaotlusi ning jaota õpilased rühmadesse konflikti tuvastamise ning ruumi- ja õpetajapiirangutega.
Arveldamine ja toitlustus
Halda õppemakseid, arveid, makseid ja kohviku toiduplaane õpilasepõhiste kontojääkide ja prinditavate väljavõtetega.
Lapsevanema ja õpilase portaalid
Võimalda peredele oma sisselogimised hinnete, tunniplaanide, kohaloleku ja ülesannete vaatamiseks, ilma et see paljastaks tagakontori töötajate töövoogusid.
Mitmekeelne ja modulaarne
Saadaval inglise, hispaania, prantsuse ja teistes keeltes, koos valikuliste pistikprogrammidega veebipõhiste hindamiste, transkriptsioonide ja kohandatud aruandegeneraatorite jaoks.
Miks kasutada RosarioSIS Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.