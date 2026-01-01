Paigalda SigNoz ühe klõpsuga.
OpenTelemetry-põhine APM, mis ühendab hajutatud jäljed, mõõdikud ja logid ühe avatud lähtekoodiga platvormi alla.
Valige VPS-pakett SigNoz jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada SigNoz
SigNoz on täielik avatud lähtekoodiga jälgitavuse platvorm, mis on ehitatud algupäraselt OpenTelemetry peale. See asendab mitu eraldiseisvat tööriista — jälituse taustasüsteemi, mõõdikute hoidla ja logide koondaja — ühe rakendusega, mis korreleerib kõik kolm signaali ühes kasutajaliideses. Insenerid saavad hüpata aeglasest jälitusest otse seotud logide ja infrastruktuuri mõõdikute juurde, ilma et peaksid vahelehti vahetama või andmeid käsitsi kokku panema.
Erinevalt SaaS APM-i müüjatest hoiab SigNozi ise majutamine sinu enda VPS-is kogu telemeetriaandmed sinu kontrolli all olevas infrastruktuuris, ilma kolmanda osapoole kehtestatud kasutajapõhise hinnakujunduse või andmete säilitamise piiranguteta. ClickHouse'i salvestusmootor muudab päringud kiireks isegi suure sissevõtu mahu korral, ja algupärane OpenTelemetry tugi tähendab, et iga OTel-iga instrumenteeritud teenus edastab andmeid ilma müüjaspetsiifiliste SDK-deta.
SigNoz peamised omadused
Hajusjälgimine
Visualiseeri otsast lõpuni päringuvoogusid teenusteüleselt leekgraafikute, spani detailide ja P50/P95/P99 latentsuse jaotustega.
Mõõdikute seire
Infrastruktuuri ja rakenduse mõõdikute vastuvõtmine ja päringute tegemine OpenTelemetry kaudu, sisseehitatud armatuurlaudade ja hoiatusreeglitega.
Logi haldus
Tsentraliseeri logid kõigist teenustest, filtreeri jälituse konteksti järgi ja tee täistekstiotsinguid ilma eraldi logimisvirnata.
Korreleeritud signaalid
Hüppa aeglasest jäljest korreleeritud logidele ja hosti mõõdikutele ühe klõpsuga — puudub vajadus käsitsi korreleerida eraldi tööriistade vahel.
OpenTelemetry natiivne
Iga teenus, mis on juba OTel SDK-dega instrumenteeritud, saadab andmed SigNozi koheselt, ilma tarnijast sõltuvuse või kohandatud agentideta.
Sisseehitatud hoiatused
Määra läve- ja anomaaliateated mis tahes mõõdiku või jälitussignaali kohta ning suuna teavitused Slacki, PagerDuty'sse või veebihaakidesse.
Miks kasutada SigNoz Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.