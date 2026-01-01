SigNoz on täielik avatud lähtekoodiga jälgitavuse platvorm, mis on ehitatud algupäraselt OpenTelemetry peale. See asendab mitu eraldiseisvat tööriista — jälituse taustasüsteemi, mõõdikute hoidla ja logide koondaja — ühe rakendusega, mis korreleerib kõik kolm signaali ühes kasutajaliideses. Insenerid saavad hüpata aeglasest jälitusest otse seotud logide ja infrastruktuuri mõõdikute juurde, ilma et peaksid vahelehti vahetama või andmeid käsitsi kokku panema.

Erinevalt SaaS APM-i müüjatest hoiab SigNozi ise majutamine sinu enda VPS-is kogu telemeetriaandmed sinu kontrolli all olevas infrastruktuuris, ilma kolmanda osapoole kehtestatud kasutajapõhise hinnakujunduse või andmete säilitamise piiranguteta. ClickHouse'i salvestusmootor muudab päringud kiireks isegi suure sissevõtu mahu korral, ja algupärane OpenTelemetry tugi tähendab, et iga OTel-iga instrumenteeritud teenus edastab andmeid ilma müüjaspetsiifiliste SDK-deta.