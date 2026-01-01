Kuni 69% allahindlust SigNoz tootele

Paigalda SigNoz ühe klõpsuga.

OpenTelemetry-põhine APM, mis ühendab hajutatud jäljed, mõõdikud ja logid ühe avatud lähtekoodiga platvormi alla.

Käivitage oma rakendus koheselt
Tasuta automaatsed iganädalased varukoopiad
Tehisintellekti hallatav VPS
10,99/kuus
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30-päevane rahatagastuse garantii
Paigalda SigNoz ühe klõpsuga.

Valige VPS-pakett SigNoz jaoks

69% allahindlust
KVM 4
35,99
10,99/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 27,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
4 vCPU tuuma
16 GB RAMi
200 GB NVMe kettaruumi
16 TB andmeedastusmahtu
66% allahindlust
KVM 8
64,99
21,99/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 49,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
8 vCPU tuuma
32 GB RAMi
400 GB NVMe kettaruumi
32 TB andmeedastusmahtu
69% allahindlust
KVM 4
35,99
10,99/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 27,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
4 vCPU tuuma
16 GB RAMi
200 GB NVMe kettaruumi
16 TB andmeedastusmahtu
66% allahindlust
KVM 8
64,99
21,99/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 49,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
8 vCPU tuuma
32 GB RAMi
400 GB NVMe kettaruumi
32 TB andmeedastusmahtu

Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud

Dockeri haldur
Kiire juurdepääs konteineri logidele
Ühe klõpsuga värskendused
AMD EPYC protsessorid
NVMe SSD-salvestusruum
1 Gbps võrgukiirus
Avalik API
Andmekeskused üle kogu maailma
Tasuta domeen üheks aastaks
Dockeri haldur
Kiire juurdepääs konteineri logidele
Ühe klõpsuga värskendused
AMD EPYC protsessorid
NVMe SSD-salvestusruum
1 Gbps võrgukiirus
Avalik API
Andmekeskused üle kogu maailma
Tasuta domeen üheks aastaks

Kõik paketid tasutakse ette. Kuumakse kajastab paketi koguhinna jagatuna paketi kuude arvuga.

Millega saab ehitada SigNoz

SigNoz on täielik avatud lähtekoodiga jälgitavuse platvorm, mis on ehitatud algupäraselt OpenTelemetry peale. See asendab mitu eraldiseisvat tööriista — jälituse taustasüsteemi, mõõdikute hoidla ja logide koondaja — ühe rakendusega, mis korreleerib kõik kolm signaali ühes kasutajaliideses. Insenerid saavad hüpata aeglasest jälitusest otse seotud logide ja infrastruktuuri mõõdikute juurde, ilma et peaksid vahelehti vahetama või andmeid käsitsi kokku panema.

Erinevalt SaaS APM-i müüjatest hoiab SigNozi ise majutamine sinu enda VPS-is kogu telemeetriaandmed sinu kontrolli all olevas infrastruktuuris, ilma kolmanda osapoole kehtestatud kasutajapõhise hinnakujunduse või andmete säilitamise piiranguteta. ClickHouse'i salvestusmootor muudab päringud kiireks isegi suure sissevõtu mahu korral, ja algupärane OpenTelemetry tugi tähendab, et iga OTel-iga instrumenteeritud teenus edastab andmeid ilma müüjaspetsiifiliste SDK-deta.

Alustamine
Millega saab ehitada {name}

SigNoz peamised omadused

Hajusjälgimine

Visualiseeri otsast lõpuni päringuvoogusid teenusteüleselt leekgraafikute, spani detailide ja P50/P95/P99 latentsuse jaotustega.

Mõõdikute seire

Infrastruktuuri ja rakenduse mõõdikute vastuvõtmine ja päringute tegemine OpenTelemetry kaudu, sisseehitatud armatuurlaudade ja hoiatusreeglitega.

Logi haldus

Tsentraliseeri logid kõigist teenustest, filtreeri jälituse konteksti järgi ja tee täistekstiotsinguid ilma eraldi logimisvirnata.

Korreleeritud signaalid

Hüppa aeglasest jäljest korreleeritud logidele ja hosti mõõdikutele ühe klõpsuga — puudub vajadus käsitsi korreleerida eraldi tööriistade vahel.

OpenTelemetry natiivne

Iga teenus, mis on juba OTel SDK-dega instrumenteeritud, saadab andmed SigNozi koheselt, ilma tarnijast sõltuvuse või kohandatud agentideta.

Sisseehitatud hoiatused

Määra läve- ja anomaaliateated mis tahes mõõdiku või jälitussignaali kohta ning suuna teavitused Slacki, PagerDuty'sse või veebihaakidesse.

Miks kasutada SigNoz Hostingeris

Käivita ühe klõpsuga

Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.

Käivita ühe klõpsuga

Turvalisus, millele saate loota

Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.

Turvalisus, millele saate loota

Sisseehitatud Dockeri haldur

Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.

Sisseehitatud Dockeri haldur

Käivita ühe klõpsuga

Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.

Käivita ühe klõpsuga

Turvalisus, millele saate loota

Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.

Turvalisus, millele saate loota

Sisseehitatud Dockeri haldur

Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.

Sisseehitatud Dockeri haldur

Soovitatav serveri asukoht:

Kontrollimine...

Turuletoo lokaalselt. Kasva globaalselt.

Laadimiskiiruse suurendamiseks vali oma sihtrühmale lähedal asuv serveri asukoht. Meil on andmekeskused Põhja-Ameerikas, Euroopas, Aasias ja Lõuna-Ameerikas.
Alustamine
Turuletoo lokaalselt. Kasva globaalselt.

Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀

Noel
Noel

Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.

Omkar
Omkar

Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.

Sylvain
Sylvain

Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.

Herriman
Herriman

Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.

Martin K
Martin K

Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.

30-päevane raha tagasi garantii

Proovi seda riskivabalt meie 30-päevase raha tagasi garantiiga. Lisateabe saamiseks vaata meie tagasimaksepoliitikat.

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