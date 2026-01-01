Movary on tasuta, avatud lähtekoodiga veebirakendus, mis on loodud spetsiaalselt filmihuvilistele, kes soovivad oma vaatamisajaloo üle täielikku omandiõigust. See tõmbab metaandmeid The Movie Database'ist ja IMDb-st, jälgib iga esitust ajatemplitest ja hinnangutest lähtuvalt ning toob esile põhjaliku statistika näitlejate, režissööride, žanrite, keelte ja kümnendite kohta, mis kujundavad sinu maitset.

Movary ise majutamine VPS-is hoiab sinu vaatamisajaloo privaatse ja kaasaskantavana, koos importimisvõimalusega Traktist, Letterboxd'ist ja Netflixist, lisaks automaatse skroblimisega Plexist, Jellyfinist, Emby'st ja Kodist. Erinevalt kommertstrackeritest puudub reklaamide sihtimine, kasutajapõhine hinnastamine ja sinu vaatamisandmed ei lahku kunagi sinu serverist.