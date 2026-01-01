Paigaldage Movary ühe klõpsuga.
Ise majutatud filmide vaatamise ajaloo jälgija koos Plexi, Jellyfini, Emby ja Trakti skrobeldamisega ning põhjaliku statistikaga.
Valige VPS-pakett Movary jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Movary
Movary on tasuta, avatud lähtekoodiga veebirakendus, mis on loodud spetsiaalselt filmihuvilistele, kes soovivad oma vaatamisajaloo üle täielikku omandiõigust. See tõmbab metaandmeid The Movie Database'ist ja IMDb-st, jälgib iga esitust ajatemplitest ja hinnangutest lähtuvalt ning toob esile põhjaliku statistika näitlejate, režissööride, žanrite, keelte ja kümnendite kohta, mis kujundavad sinu maitset.
Movary ise majutamine VPS-is hoiab sinu vaatamisajaloo privaatse ja kaasaskantavana, koos importimisvõimalusega Traktist, Letterboxd'ist ja Netflixist, lisaks automaatse skroblimisega Plexist, Jellyfinist, Emby'st ja Kodist. Erinevalt kommertstrackeritest puudub reklaamide sihtimine, kasutajapõhine hinnastamine ja sinu vaatamisandmed ei lahku kunagi sinu serverist.
Movary peamised omadused
Plexi ja Jellyfini skroblimine
Logib automaatselt kõik Plexis, Jellyfinis, Embys või Kodis vaadatud filmid, ilma et peaksid esitusi käsitsi märkima.
Üksikasjalik vaatamisstatistika
Vaata oma parimaid näitlejaid, režissööre, žanre, keeli ja kümnendeid graafikutega, mis visualiseerivad, kuidas sinu maitse ajas areneb.
Trakti ja Letterboxdi import
Too olemasolev vaatamisajalugu Traktist, Letterboxdist või Netflixist esimesel päeval, selle asemel et nullist alustada.
Hinnangud ja isiklikud märkmed
Hinda iga filmi isiklike hinnete ja märkmetega, et taastada pilt filmidest, mida oled juba näinud.
Paigaldatav veebirakendus
Installi Movary progressiivse veebirakendusena telefonidesse ja lauaarvutitesse, et saada loomulik tunne ilma rakenduste poeta.
Mitme kasutaja tugi
Jaga ühte serverit sõprade või perega, hoides samal ajal iga profiili, koos oma jälgimisloendi, hinnangute ja statistikaga, täielikult isoleerituna.
Miks kasutada Movary Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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