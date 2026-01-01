OpenLIT on avatud lähtekoodiga tehisintellekti (AI) inseneriplatvorm, mis pakub LLM-i ja generatiivse tehisintellekti rakendustele täielikku vaadeldavust üheainsa instrumenteerimisreaga. See kogub jälgi, märgi kasutust, latentsust, vigu ja kulusid üle 50 LLM-i pakkuja, vektorandmebaasi, GPU ja agendiraamistiku lõikes — kõik kasutades algupäraseid OpenTelemetry semantilisi konventsioone, nii et olemasolevad OTel-i torujuhtmed töötavad ilma kohandatud SDK-deta.

OpenLIT-i ise majutamine oma VPS-is hoiab viipade sisu, mudeli kasutuse ja API-võtme tegevuse teie kontrolli all olevas infrastruktuuris, ilma märgi-põhise hinnastuse või istmelimiitideta, mida kehtestaks SaaS-i müüja. ClickHouse'i salvestusruum haldab suuremahulist telemeetriat ja komplektis olev OTel-i koguja pakub OTLP gRPC ja HTTP lõpp-punkte, mis on valmis OpenLIT SDK või mis tahes muu OTel-i instrumenteeritud teenuse jaoks.