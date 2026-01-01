Paigalda OpenLIT ühe klõpsuga.
Avatud lähtekoodiga OpenTelemetry-põhine jälgitavuse ja kulude jälgimise platvorm LLM-i ja generatiivse AI rakenduste jaoks.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada OpenLIT
OpenLIT on avatud lähtekoodiga tehisintellekti (AI) inseneriplatvorm, mis pakub LLM-i ja generatiivse tehisintellekti rakendustele täielikku vaadeldavust üheainsa instrumenteerimisreaga. See kogub jälgi, märgi kasutust, latentsust, vigu ja kulusid üle 50 LLM-i pakkuja, vektorandmebaasi, GPU ja agendiraamistiku lõikes — kõik kasutades algupäraseid OpenTelemetry semantilisi konventsioone, nii et olemasolevad OTel-i torujuhtmed töötavad ilma kohandatud SDK-deta.
OpenLIT-i ise majutamine oma VPS-is hoiab viipade sisu, mudeli kasutuse ja API-võtme tegevuse teie kontrolli all olevas infrastruktuuris, ilma märgi-põhise hinnastuse või istmelimiitideta, mida kehtestaks SaaS-i müüja. ClickHouse'i salvestusruum haldab suuremahulist telemeetriat ja komplektis olev OTel-i koguja pakub OTLP gRPC ja HTTP lõpp-punkte, mis on valmis OpenLIT SDK või mis tahes muu OTel-i instrumenteeritud teenuse jaoks.
OpenLIT peamised omadused
LLM-i jälgitavus
Jäädvusta viibad, lõpetused, märgid, latentsus ja vead üle 50+ LLM-i pakkuja vaid kahe SDK seadistusreaga.
Kulude jälgimine
Jälgi päringu, mudeli ja rakenduse kohta tehtud kulutusi reaalajas, kasutades suuremate LLM-i pakkujate sisseehitatud hinnakujundust.
OpenTelemetry loomulik
Kasutab standardseid OTel semantilisi konventsioone generatiivse tehisintellekti jaoks, nii et iga OTel-iga instrumenteeritud teenus edastab andmeid ilma tarnija SDK-deta.
GPU jälgimine
Kogu NVIDIA ja AMD GPU mõõdikud — kasutus, mälu, temperatuur ja energiatarve — koos mudeli telemeetriaga.
Viipade ja Vaulti haldamine
Versioonista viipeid, vii läbi eksperimente ja salvesta teenusepakkuja API võtmed sisseehitatud saladuste hoidlas rollipõhise juurdepääsuga.
Katsekeskkond ja hindamised
Võrdle mudeli vastuseid kõrvuti ja käivita automatiseeritud hindamised kvaliteedi, eelarvamuse ja hallutsinatsiooni hindamiseks.
Miks kasutada OpenLIT Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.