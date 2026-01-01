Moodist on avatud lähtekoodiga ambientheli mikser, mis võimaldab sul kihiti paigutada kureeritud helimaastikke, et luua täiuslik helikeskkond keskendumiseks, lõõgastumiseks või loominguliseks tööks. 84 hoolikalt valitud heliga — alates vihmast ja metsa atmosfäärist kuni kohvikumüra ja valge müra variantideni — saad luua kohandatud mikse, mis on kohandatud sinu meeleolu või ülesande järgi, ja salvestada need eelseadetena, et neid hiljem uuesti kasutada.

Lisaks helide miksimisele koondab Moodist hulga tootlikkuse tööriistu otse liidesesse: Pomodoro taimer, loendustaimer, hingamisharjutused, ülesannete loend ja märkmik. Mikse saab jagada URL-i kaudu, et kolleegid või sõbrad saaksid kuulata sama helimaastikku. Ise majutamine annab sulle privaatse, alati kättesaadava eksemplari sinu enda VPS-is, ilma kolmanda osapoole teenusest sõltumata.