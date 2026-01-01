Moodisti paigaldamine ühe klõpsuga.
Avatud lähtekoodiga ümbritseva heli mikser 84 kureeritud helimaastiku ja sisseehitatud tootlikkuse tööriistadega keskendumiseks ja lõõgastumiseks.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Moodist
Moodist on avatud lähtekoodiga ambientheli mikser, mis võimaldab sul kihiti paigutada kureeritud helimaastikke, et luua täiuslik helikeskkond keskendumiseks, lõõgastumiseks või loominguliseks tööks. 84 hoolikalt valitud heliga — alates vihmast ja metsa atmosfäärist kuni kohvikumüra ja valge müra variantideni — saad luua kohandatud mikse, mis on kohandatud sinu meeleolu või ülesande järgi, ja salvestada need eelseadetena, et neid hiljem uuesti kasutada.
Lisaks helide miksimisele koondab Moodist hulga tootlikkuse tööriistu otse liidesesse: Pomodoro taimer, loendustaimer, hingamisharjutused, ülesannete loend ja märkmik. Mikse saab jagada URL-i kaudu, et kolleegid või sõbrad saaksid kuulata sama helimaastikku. Ise majutamine annab sulle privaatse, alati kättesaadava eksemplari sinu enda VPS-is, ilma kolmanda osapoole teenusest sõltumata.
Moodist peamised omadused
Kihiline helisegamine
Kombineeri mitu ümbritsevat heli samaaegselt ja reguleeri individuaalseid helitugevusi, et luua isikupärastatud helimaastikku.
Tootlikkuse komplekt
Pomodoro taimer, loendustaimer, hingamisharjutused, ülesannete loend ja märkmik on kõik ehitatud samasse liidesesse — eraldi rakendusi pole vaja.
Jagatavad segud
Ekspordi oma praegune helimaastik URL-ina, nii et meeskonnakaaslased või sõbrad saaksid koheselt laadida ja kuulata sama miksi.
Eelseadete haldus
Salvesta, nimeta ja laadi uuesti oma lemmikhelimaastikud, et saaksid ühe klõpsuga õigesse keskkonda naasta.
Progressiivne veebirakendus
Installi Moodist oma avakuvale võrguühenduseta juurdepääsuks ja rakendusesarnase tunde saamiseks nii laua- kui ka mobiilseadmetes.
Miks kasutada Moodist Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.