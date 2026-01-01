Tyk Gateway on täielikult avatud lähtekoodiga API-värav, mis haldab autentimist, päringute piiramist, kvoote ja päringute teisendamist sinu taustateenuste jaoks. Litsentseeritud Mozilla Public License 2.0 alusel on iga värava funktsioon saadaval ilma litsentsivõtmeta — OAuth 2.0, JWT valideerimine, GraphQL-i puhverdamine ja pistikprogrammi tugi on kõik avatud lähtekoodiga versioonis kaasas.

Redis on ainus sõltuvus, pakkudes hajutatud seansisalvestust ja päringute piiramise loendureid. Konfiguratsiooni hallatakse REST-i haldus-API kaudu, muutes Tyk'i ühilduvaks infrastruktuur-koodina töövoogude ja CI/CD torujuhtmetega. Isemajutus hoiab kogu API-liikluse, mandaadid ja kasutusandmed sinu enda infrastruktuuris.