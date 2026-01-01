Paigalda Tyk Gateway ühe kliki paigaldusega.
Avatud lähtekoodiga API lüüs REST, GraphQL ja gRPC API-de turvamiseks, haldamiseks ja jälgimiseks ilma tasulise litsentsimiseta või funktsioonide tasumüürideta.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Tyk Gateway
Tyk Gateway on täielikult avatud lähtekoodiga API-värav, mis haldab autentimist, päringute piiramist, kvoote ja päringute teisendamist sinu taustateenuste jaoks. Litsentseeritud Mozilla Public License 2.0 alusel on iga värava funktsioon saadaval ilma litsentsivõtmeta — OAuth 2.0, JWT valideerimine, GraphQL-i puhverdamine ja pistikprogrammi tugi on kõik avatud lähtekoodiga versioonis kaasas.
Redis on ainus sõltuvus, pakkudes hajutatud seansisalvestust ja päringute piiramise loendureid. Konfiguratsiooni hallatakse REST-i haldus-API kaudu, muutes Tyk'i ühilduvaks infrastruktuur-koodina töövoogude ja CI/CD torujuhtmetega. Isemajutus hoiab kogu API-liikluse, mandaadid ja kasutusandmed sinu enda infrastruktuuris.
Tyk Gateway peamised omadused
Autentimisvahevara
Kaitske API-sid OAuth 2.0, JWT, HMAC-allkirjade, Basic Auth, vastastikuse TLS-i või API-võtmetega — kohandatud autentimiskoodi pole vaja.
Päringute piiramine ja kvoodid
Rakenda kasutajapõhiseid, rakendusepõhiseid või poliitikapõhiseid kiirusepiiranguid ja kasutuslimiite, et vältida kuritarvitamist ja tagada õiglane juurdepääs.
Mitme protokolli tugi
Suuna REST, GraphQL, gRPC, TCP ja WebSocket API-d läbi ühe lüüsi protokolliteadliku teisenduse ja puhverdamisega.
Päringu teisendus
Kirjuta URL-e ümber, sisesta või eemalda päiseid, muuda päringu ja vastuse kehasid ning teisenda SOAP-i ja GraphQL-i vahel otse.
Pistikprogrammi vahevara
Laienda lüüsi käitumist kohandatud loogikaga, mis on kirjutatud JavaScriptis, Pythonis, Gos või gRPC-s, muutmata põhikoodibaasi.
Miks kasutada Tyk Gateway Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
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