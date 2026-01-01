OSRM (Open Source Routing Machine) on suure jõudlusega marsruutimismootor lühimate teede leidmiseks OpenStreetMapi andmete põhjal ehitatud teedevõrkudes. See pakub samm-sammult juhiseid, isokroone, kaugusmaatriksid, kaardivastavust ja reisi optimeerimist puhta HTTP API kaudu ning seda kasutavad tootmises openstreetmap.org ja paljud kommertskaardirakendused.

See mall sisaldab ametlikku marsruutimise taustaprogrammi koos ametliku juhiste esiprogrammiga, nii et saad kohe karbist välja võttes töötava kaardikasutajaliidese. OSRM-i ise majutamine oma VPS-is eemaldab päringupõhised kvoodid ja hinnatasemed, hoiab asukohapäringud privaatsena ja võimaldab sul vahetada mis tahes OpenStreetMapi piirkonna vastu, mida vajad, ilma telemeetriat kolmanda osapoolega jagamata.