Juuruta OSRM ühe klõpsuga paigaldusega.
Suure jõudlusega OpenStreetMap marsruutimismootor sisseehitatud juhiste kasutajaliidesega auto-, ratta- ja jalgsi navigeerimiseks.
Valige VPS-pakett OSRM jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada OSRM
OSRM (Open Source Routing Machine) on suure jõudlusega marsruutimismootor lühimate teede leidmiseks OpenStreetMapi andmete põhjal ehitatud teedevõrkudes. See pakub samm-sammult juhiseid, isokroone, kaugusmaatriksid, kaardivastavust ja reisi optimeerimist puhta HTTP API kaudu ning seda kasutavad tootmises openstreetmap.org ja paljud kommertskaardirakendused.
See mall sisaldab ametlikku marsruutimise taustaprogrammi koos ametliku juhiste esiprogrammiga, nii et saad kohe karbist välja võttes töötava kaardikasutajaliidese. OSRM-i ise majutamine oma VPS-is eemaldab päringupõhised kvoodid ja hinnatasemed, hoiab asukohapäringud privaatsena ja võimaldab sul vahetada mis tahes OpenStreetMapi piirkonna vastu, mida vajad, ilma telemeetriat kolmanda osapoolega jagamata.
OSRM peamised omadused
Sisseehitatud juhiste UI
Ametlik OSRM-i esiosa tarnitakse eelkonfigureerituna sinu taustaprogrammiga, andes sulle interaktiivse marsruutimiskaardi ilma koodi kirjutamata.
Alla millisekundi marsruutimine
Mitmetasandiline Dijkstra mootor tagastab kontinentaalse ulatusega marsruudid millisekunditega, isegi tagasihoidlikul VPS-riistvaral.
Täielik marsruutimise API
Marsruudi, tabeli, vaste, reisi, kaardi ja lähima lõpp-punktid võimaldavad sul nende peale ehitada juhiseid, eeldatava saabumisaja maatriksite, GPS-kaardi sobitamist ja TSP lahendajaid.
Kohandatud OSM piirkonnad
Suuna komplektis olev init-konteiner mis tahes Geofabriku väljavõtte poole, et pakkuda marsruutimist riigi, kontinendi või planeediülese andmestiku jaoks sinu valikul.
Mitmed reisiprofiilid
Lülita kaasasolev Lua profiil auto, jalgratta ja jalgsi vahel, et kohandada marsruutimine vastavalt rakendatavale kasutusjuhule.
Pole kvoote ega API võtmeid
Käivita piiramatult päringuid oma eksemplaris ilma kiirusepiiranguteta, arveüllatusteta või kolmandate osapooltega andmete jagamiseta.
Miks kasutada OSRM Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
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