Gokapi on avatud lähtekoodiga iseseisev failijagamisserver, mis on loodud nüüdseks suletud Firefox Sendi eeskujul. See võimaldab sul faile üles laadida veebiliidese kaudu ja jagada lühikesi, aeguvate allalaadimislinke — ideaalne ühekordseks jagamiseks, kui vastuvõtjal pole sinu platvormil kontot. Salvestusruumiks võib olla kohalik ketas või mis tahes S3-ühilduv salvestusruum, ja iga link toetab konfigureeritavat aegumist, allalaadimiste piiranguid ja valikulisi paroole.

Gokapi iseseisev majutamine oma VPS-is hoiab jagatud sisu ja vastuvõtjate juurdepääsulogid sinu enda infrastruktuuris, mitte SaaS-i üleslaadimisteenuses. Üks Go binaarfail hoiab jalajälje väiksena, ja erinevalt avalikest failijagamisplatvormidest puuduvad reklaamitud kuritarvituste kanalid — ainult inimesed, kellele sa lingi saadad, näevad, mida sa üles laadisid.