Paigalda Gokapi ühe klõpsuga.
Kergekaaluline ise majutatav failijagamisserver aeguvate linkide, paroolikaitse ja valikulise S3 taustsüsteemiga.
Valige VPS-pakett Gokapi jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Gokapi
Gokapi on avatud lähtekoodiga iseseisev failijagamisserver, mis on loodud nüüdseks suletud Firefox Sendi eeskujul. See võimaldab sul faile üles laadida veebiliidese kaudu ja jagada lühikesi, aeguvate allalaadimislinke — ideaalne ühekordseks jagamiseks, kui vastuvõtjal pole sinu platvormil kontot. Salvestusruumiks võib olla kohalik ketas või mis tahes S3-ühilduv salvestusruum, ja iga link toetab konfigureeritavat aegumist, allalaadimiste piiranguid ja valikulisi paroole.
Gokapi iseseisev majutamine oma VPS-is hoiab jagatud sisu ja vastuvõtjate juurdepääsulogid sinu enda infrastruktuuris, mitte SaaS-i üleslaadimisteenuses. Üks Go binaarfail hoiab jalajälje väiksena, ja erinevalt avalikest failijagamisplatvormidest puuduvad reklaamitud kuritarvituste kanalid — ainult inimesed, kellele sa lingi saadad, näevad, mida sa üles laadisid.
Gokapi peamised omadused
Aeguvad jagamislingid
Iga üleslaaditud fail saab lühikese URL-i, millel on konfigureeritav aegumine aja või allalaadimiste arvu järgi, nii et lingid lakkavad töötamast pärast seda, kui vastuvõtja on need kätte saanud.
Parooliga kaitstud lingid
Valikuliselt piira allalaadimisi lingipõhise parooliga, nii et isegi lekkinud URL-e ei saa ilma saladuseta avada.
Kohalik või S3 salvestusruum
Salvesta failid kohalikule kettale või suuna Gokapi mis tahes S3-ühilduvale andmehoidlale (AWS, Backblaze, MinIO) elastse ja vastupidava salvestusruumi jaoks.
Otspunktkrüptimine
Valikuline kliendipoolne krüpteerimine tagab, et server ei näe kunagi lihtteksti üleslaadimiste puhul, mis on jagatud ühekordsete otsast lõpuni krüpteeritud linkide kaudu.
Mitme kasutaja kontod
Loo eraldi kasutajakontod, et mitu töötajat või pereliiget saaksid jagada ühte eksemplari eraldatud üleslaadimiste ajalooga.
API ja CLI
Laadi üles programmilise teel REST API või ametliku käsurealiidese kaudu, et tarnida ehituse artefakte, logipakette ja automatiseerimise väljundeid.
Miks kasutada Gokapi Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.