Juurutage Pingvin Share ühe klõpsuga paigaldusega.
Ise majutatud WeTransferi alternatiiv mis tahes suuruses failide jagamiseks turvaliste, ajaliselt piiratud linkide kaudu paroolikaitsega ja ilma kolmanda osapoole salvestusruumita.
Valige VPS-pakett Pingvin Share jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Kõik paketid tasutakse ette. Kuumakse kajastab paketi koguhinna jagatuna paketi kuude arvuga.
Millega saab ehitada Pingvin Share
Pingvin Share on moodne, ise majutatav failijagamisplatvorm, mis pakub sulle privaatsust austavat alternatiivi WeTransferile, Dropbox Transferile ja Firefox Sendile. Jaga igas suuruses faile turvaliste, ajaliselt piiratud linkide kaudu konfigureeritavate aegumiskuupäevade, külastajate piirangute ja paroolikaitsega — kõike seda ilma kolmandate osapoolte serveritesse üles laadimata.
Ise majutamine oma VPS-is tähendab failisuuruse piirangute puudumist, mida kehtestavad tellimustasemed, riski puudumist sisu skaneerimise või kustutamise osas ja täielikku vastavust andmete asukoha nõuetele. Pöördjagamislingid võimaldavad teistel otse sulle üles laadida ning OIDC ja LDAP integratsioon toetab ettevõtte autentimise töövooge koheselt.
Pingvin Share peamised omadused
Piiramatu failisuurus
Jaga igas suuruses faile, mis on piiratud ainult sinu VPS-i kettaruumiga, ilma failipõhiste või kuupõhiste edastuspiiranguteta.
Turvalised ajaliselt piiratud lingid
Määra igale jagamisele aegumiskuupäevad ja külastajate piirangud, nii et lingid lakkavad automaatselt töötamast pärast sinu valitud tingimuste täitmist.
Paroolikaitse
Kaitse tundlikke jagamisi parooliga, nii et ainult ettenähtud saajad saavad alla laaditud failidele juurde pääseda.
Tagasipööratud aktsiad
Loo üleslaadimise lingid, mis võimaldavad teistel saata faile otse sulle, ilma kontot nõudmata või sinu salvestusruumi paljastamata.
Ettevõtte autentimine
OIDC ja LDAP integratsioon võimaldab organisatsioonidel kasutada olemasolevaid identiteedipakkujaid tsentraliseeritud juurdepääsu haldamiseks.
Miks kasutada Pingvin Share Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Soovitatav serveri asukoht:
Kontrollimine...
Turuletoo lokaalselt. Kasva globaalselt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.
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