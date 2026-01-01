Pingvin Share on moodne, ise majutatav failijagamisplatvorm, mis pakub sulle privaatsust austavat alternatiivi WeTransferile, Dropbox Transferile ja Firefox Sendile. Jaga igas suuruses faile turvaliste, ajaliselt piiratud linkide kaudu konfigureeritavate aegumiskuupäevade, külastajate piirangute ja paroolikaitsega — kõike seda ilma kolmandate osapoolte serveritesse üles laadimata.

Ise majutamine oma VPS-is tähendab failisuuruse piirangute puudumist, mida kehtestavad tellimustasemed, riski puudumist sisu skaneerimise või kustutamise osas ja täielikku vastavust andmete asukoha nõuetele. Pöördjagamislingid võimaldavad teistel otse sulle üles laadida ning OIDC ja LDAP integratsioon toetab ettevõtte autentimise töövooge koheselt.