Paigaldage WebTop ühe klõpsuga.
Täielik Linuxi töölauakeskkond sinu brauseris koos püsivate seansside, failihalduse ning heli-/videotoega.
Valige VPS-pakett WebTop jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada WebTop
WebTop pakub täielikku Linuxi töölauakeskkonda, mis on juurdepääsetav mis tahes brauserist KasmVNC voogedastuse kaudu. Arendatud LinuxServer.io poolt, see pakub KDE, XFCE ja muid töölauakeskkondi püsiva kodukataloogi salvestusruumiga, integreeritud failihaldusega, heli- ja videopääsuga ning sujuva graafilise jõudlusega jagatud mälu konfiguratsiooni kaudu.
WebTopi ise majutamine VPS-il annab sulle turvalise kaugtöölaua, mis on juurdepääsetav ilma VPN-i või RDP klienditarkvarata. See on ideaalne graafiliste Linuxi rakenduste käitamiseks piiratud keskkondadest, pakkudes järjepidevat arendus- või tootlikkuse tööruumi, mis on juurdepääsetav mis tahes brauseriga seadmest.
WebTop peamised omadused
Veebipõhine töölaud
Juurdepääs täielikule Linuxi töölauale mis tahes brauserist, ilma VPN-i, RDP-d või kaugtöölaua klienditarkvara paigaldamata.
Mitmed töölauakeskkonnad
Vali KDE, XFCE, MATE ja teiste töölauakeskkondade hulgast olenevalt sinu töövoost ja ressursieelistustest.
Püsisalvestus
Kodukataloog ja rakenduse andmed säilivad sessioonide vahel, hoides sinu failid ja konfiguratsioonid ühenduste taastamisel puutumatuna.
Heli ja video tugi
Multimeedia edastus võimaldab heli ja video esitamist konteineripõhises töölauakeskkonnas.
Turvaline kaugligipääs
Juurdepääs töölauale üle HTTPS-i Traefiku kaudu, ilma RDP või VNC porte otse internetti avamata.
Miks kasutada WebTop Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.