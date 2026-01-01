WebTop pakub täielikku Linuxi töölauakeskkonda, mis on juurdepääsetav mis tahes brauserist KasmVNC voogedastuse kaudu. Arendatud LinuxServer.io poolt, see pakub KDE, XFCE ja muid töölauakeskkondi püsiva kodukataloogi salvestusruumiga, integreeritud failihaldusega, heli- ja videopääsuga ning sujuva graafilise jõudlusega jagatud mälu konfiguratsiooni kaudu.

WebTopi ise majutamine VPS-il annab sulle turvalise kaugtöölaua, mis on juurdepääsetav ilma VPN-i või RDP klienditarkvarata. See on ideaalne graafiliste Linuxi rakenduste käitamiseks piiratud keskkondadest, pakkudes järjepidevat arendus- või tootlikkuse tööruumi, mis on juurdepääsetav mis tahes brauseriga seadmest.