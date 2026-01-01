Juuruta SillyTavern ühe klõpsuga paigaldusega.
Võimsa kasutaja LLM esiosa, mis ühendab kümneid teksti-, pildi- ja hääle-AI taustasüsteeme üheks vestlusliideseks.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada SillyTavern
SillyTavern on avatud lähtekoodiga kohalik liides, mis võimaldab edasijõudnud kasutajatel vestelda tehisintellekti tegelastega praktiliselt iga suurema LLM-i taustaprogrammi kaudu, sealhulgas OpenAI, Anthropic Claude, OpenRouter, KoboldAI, Mistral, NovelAI ja kohapeal majutatud mudelid. Erinevalt müüjaspetsiifilistest vestlusrakendustest keskendub see tegelaskujudele suunatud vestlustele, pikaajalisele rollimängule ja loovkirjutamisele, pakkudes sügavat kontrolli viipade, valimiparameetrite ja kontekstihalduse üle.
SillyTaverni ise majutamine oma VPS-is hoiab iga vestluslogi, tegelaskaardi ja teadmisteraamatu teie konto jaoks privaatsena, võimaldab teil pakkujaid vabalt vahetada ning eemaldab vestluspiirangud ja sisufiltrid, mida kehtestavad majutatud alternatiivid. Väliste mudelite API-võtmed jäävad teie serverisse, selmet neid kleepida kolmanda osapoole kasutajaliidesesse.
SillyTavern peamised omadused
Mitme-backend'i tugi
Ühenda OpenAI, Claude, OpenRouter, KoboldAI, Mistral, NovelAI ja kohalikud mudeliserverid ühe liidese kaudu, ilma et peaksid iga pakkuja jaoks eraldi kliente haldama.
Tegelase kaardid
Impordi, redigeeri ja jaga PNG-sse manustatud tegelaskaarte koos personade, näidisdialoogi ja isiksuseomadustega, mis tagavad järjepidevad tegelaskujule vastavad vastused.
Grupivestlused
Pea vestlusi mitme AI tegelasega ühes vestluslõimes, seadistatava käigukorra ja tegelasepõhiste genereerimisseadetega hargnevate narratiivide jaoks.
Maailma info ja taustalood
Sisesta taustalugu, asukoha üksikasjad ja korduvad faktid viipesse ainult siis, kui ilmuvad asjakohased märksõnad, hoides kontekstiaknad pikkade lugude puhul tõhusana.
Laienduste ökosüsteem
Ühenda piltide genereerimine Stable Diffusioni või ComfyUI kaudu, kõnesünteesi hääled, summeerimine, vektorhoidla ja kümneid kogukonna laiendusi.
Täielik prompti kontroll
Muuda süsteemi viipasid, juhendamismalle, proovivõtja parameetreid ja konteksti vormingut otse, andes edasijõudnud kasutajatele sama kontrolli, mille nad saaksid otse API-st.
Miks kasutada SillyTavern Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.