SillyTavern on avatud lähtekoodiga kohalik liides, mis võimaldab edasijõudnud kasutajatel vestelda tehisintellekti tegelastega praktiliselt iga suurema LLM-i taustaprogrammi kaudu, sealhulgas OpenAI, Anthropic Claude, OpenRouter, KoboldAI, Mistral, NovelAI ja kohapeal majutatud mudelid. Erinevalt müüjaspetsiifilistest vestlusrakendustest keskendub see tegelaskujudele suunatud vestlustele, pikaajalisele rollimängule ja loovkirjutamisele, pakkudes sügavat kontrolli viipade, valimiparameetrite ja kontekstihalduse üle.

SillyTaverni ise majutamine oma VPS-is hoiab iga vestluslogi, tegelaskaardi ja teadmisteraamatu teie konto jaoks privaatsena, võimaldab teil pakkujaid vabalt vahetada ning eemaldab vestluspiirangud ja sisufiltrid, mida kehtestavad majutatud alternatiivid. Väliste mudelite API-võtmed jäävad teie serverisse, selmet neid kleepida kolmanda osapoole kasutajaliidesesse.