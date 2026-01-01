Statistika juurutamine Strava jaoks ühe klõpsuga paigaldusega.
Isemajandatav isiklik spordianalüüsi juhtpaneel, mis muudab sinu Strava tegevused üksikasjalikeks statistikateks, graafikuteks ja soojuskaartideks.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Statistics for Strava
Strava statistika on isemajutusega analüüsi armatuurlaud, mis tõmbab sinu kogu Strava tegevuste ajaloo ja kuvab selle interaktiivsete diagrammidena, geograafiliste soojuskaartidena, varustuse kasutusaruannetena, segmendianalüüsina ja iga-aastaste ülevaadetena — kõik salvestatakse lokaalselt sinu enda serverisse. Erinevalt ametlikust Strava rakendusest ei kaota see kunagi ajaloolisi andmeid tasulise sisu taha ja annab sulle täieliku omandiõiguse sinu sportlikele andmetele.
Seadistamine nõuab Strava API rakendust (tasuta luua) ja ühekordset OAuth autoriseerimisvoogu värskendustokeni genereerimiseks. Pärast ühendamist impordib taustaprotsess automaatselt uued tegevused ja hoiab sinu armatuurlaua ajakohasena. Selle rakenduse kasutamiseks on vaja Strava kontot.
Statistics for Strava peamised omadused
Tegevusanalüütika armatuurlaud
Põhjalik statistika interaktiivsete graafikutega, mis hõlmavad kogusummasid, trende, isiklikke rekordeid ja treeningkoormust kõigi tegevustüüpide lõikes.
Geograafiline kuumakaart
Visualiseeri tegevuse levialasid geograafilisel kuumkaardil, mis kaardistab kõik salvestatud marsruudid, et näidata sinu lemmiktreeningualasid.
Varustuse ja hoolduse jälgimine
Jälgi jalgrataste, jalanõude ja varustuse läbisõitu ja kasutustunde koos hoolduse planeerimisega, et teada, millal varustus hooldust vajab.
Segmendi ajalugu ja jõupingutused
Sirvi kõiki oma Strava segmendi pingutusi, isiklikke rekordeid ja ajalist arengut iga segmendi kohta, mille oled sõitnud või jooksnud.
Strava Tagasivaade
Aastane aastaülevaate kogemus, mis toob esile sinu suurimad saavutused, pikimad tegevused ja treeningu verstapostid selle aasta jooksul.
AI Treeningu assistent
Valikuline AI-põhine analüüs sinu treeningandmetest koos ülevaadete ja ettepanekutega, ühendatav OpenAI, Anthropicu või kohaliku Ollama mudeliga.
Miks kasutada Statistics for Strava Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
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