Strava statistika on isemajutusega analüüsi armatuurlaud, mis tõmbab sinu kogu Strava tegevuste ajaloo ja kuvab selle interaktiivsete diagrammidena, geograafiliste soojuskaartidena, varustuse kasutusaruannetena, segmendianalüüsina ja iga-aastaste ülevaadetena — kõik salvestatakse lokaalselt sinu enda serverisse. Erinevalt ametlikust Strava rakendusest ei kaota see kunagi ajaloolisi andmeid tasulise sisu taha ja annab sulle täieliku omandiõiguse sinu sportlikele andmetele.

Seadistamine nõuab Strava API rakendust (tasuta luua) ja ühekordset OAuth autoriseerimisvoogu värskendustokeni genereerimiseks. Pärast ühendamist impordib taustaprotsess automaatselt uued tegevused ja hoiab sinu armatuurlaua ajakohasena. Selle rakenduse kasutamiseks on vaja Strava kontot.