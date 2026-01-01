OpenBudgeteer on ise majutatav isikliku rahanduse rakendus, mis põhineb ämbri eelarvestamise põhimõttel — inspireeritud tööriistadest nagu YNAB ja Buckets. Sa määrad iga sissetuleva dollari konkreetsetesse kulutuste ämbritesse enne kuu algust, andes sulle selge ja teadliku plaani oma raha jaoks, selle asemel, et reageerida kuludele nende tekkimisel.

Ehitatud .NET-i ja Blazor Serveriga, töötab OpenBudgeteer täielikult sinu enda infrastruktuuris, nii et sinu finantsandmed ei puutu kunagi kokku kolmanda osapoole pilvega. See ühendub PostgreSQL andmebaasiga püsivaks salvestamiseks ja toetab valikulist autentimist juurdepääsu turvamiseks. Esile tõstetud Awesome Self-Hosted nimekirjas, on see usaldusväärne valik privaatsust hindavatele kasutajatele, kes otsivad võimekat ja tasuta alternatiivi kommertseelarvestuse tarkvarale.