Paigaldage OpenBudgeteer ühe klõpsuga paigaldusega.
Avatud lähtekoodiga ämbripõhine eelarvestamise rakendus, et võtta oma isiklikud rahandused kontrolli alla struktureeritud, kategooriapõhise lähenemisviisiga.
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Millega saab ehitada OpenBudgeteer
OpenBudgeteer on ise majutatav isikliku rahanduse rakendus, mis põhineb ämbri eelarvestamise põhimõttel — inspireeritud tööriistadest nagu YNAB ja Buckets. Sa määrad iga sissetuleva dollari konkreetsetesse kulutuste ämbritesse enne kuu algust, andes sulle selge ja teadliku plaani oma raha jaoks, selle asemel, et reageerida kuludele nende tekkimisel.
Ehitatud .NET-i ja Blazor Serveriga, töötab OpenBudgeteer täielikult sinu enda infrastruktuuris, nii et sinu finantsandmed ei puutu kunagi kokku kolmanda osapoole pilvega. See ühendub PostgreSQL andmebaasiga püsivaks salvestamiseks ja toetab valikulist autentimist juurdepääsu turvamiseks. Esile tõstetud Awesome Self-Hosted nimekirjas, on see usaldusväärne valik privaatsust hindavatele kasutajatele, kes otsivad võimekat ja tasuta alternatiivi kommertseelarvestuse tarkvarale.
OpenBudgeteer peamised omadused
Kategooriapõhine eelarvestamine
Jaota iga sissetulev dollar iga kuu alguses eelnevalt määratletud kulukategooriatesse, hoides oma rahaasjad korras ja kontrolli all.
Täielik andmete omandiõigus
Sinu finantsandmed on salvestatud eranditult sinu enda VPS-is — ei mingit kolmanda osapoole pilve, ei mingeid liitumistasusid ja ei mingit tarnija lukustust.
Valikuline autentimine
Kaitse oma eelarvet sisseehitatud kasutajanime ja parooli autentimisega, hoides tundliku finantsteabe kättesaadavana ainult sinule.
PostgreSQL püsivus
Salvestab kõik tehingud ja eelarveandmed spetsiaalsesse PostgreSQL andmebaasi, et tagada usaldusväärne, krahhikindel püsivus ja lihtne varundamine.
Blazor Serveri kasutajaliides
Kaasaegne, reageeriv veebiliides, mida toetab Blazor Server, pakub kiiret, interaktiivset eelarvestamise kogemust otse brauseris.
Miks kasutada OpenBudgeteer Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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