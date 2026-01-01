NetBox on juhtiv avatud lähtekoodiga platvorm võrguinfrastruktuuri modelleerimiseks ja dokumenteerimiseks. Algselt DigitalOceani poolt arendatud, pakub see põhjalikku tõeallikat IP-aadresside haldamiseks (IPAM), andmekeskuse infrastruktuuri haldamiseks (DCIM), vooluahelate, ühenduste ja virtualiseerimisressursside jaoks. Võrguinsenerid kasutavad NetBoxi iga seadme, kaabli, IP-aadressi ja VLAN-i jälgimiseks kogu oma infrastruktuuris.

NetBoxi isemajutamine oma VPS-is hoiab kogu võrgudokumentatsiooni privaatsena ja teie operatsioonimeeskonnale kättesaadavana. See juurutus sisaldab PostgreSQL-i andmete salvestamiseks, Redis-i vahemällu salvestamiseks ja taustülesannete jaoks ning spetsiaalset tööprotsessi usaldusväärseks ülesannete täitmiseks. Administraatori konto luuakse automaatselt esimesel käivitamisel koos juurutamise käigus konfigureeritud mandaatidega.