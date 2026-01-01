Juuruta Mini QR ühe klõpsuga installimine.
Ise majutatav QR-koodi generaator kohandatavate värvide ja stiilidega ning eksportimisvõimalusega PNG, SVG või ASCII formaati.
Valige VPS-pakett Mini QR jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Mini QR
Mini QR on ise majutatav QR-koodi generaator, mis on loodud Vue 3-ga. See pakub enamat kui tavalised mustvalged koodid — saad kohandada punktimustreid, nurgastiile, värve ja raame, seejärel eksportida tulemuse PNG, JPG, SVG või ASCII tekstina. Sisseehitatud skanner aktsepteerib kaamera sisendit või piltide üleslaadimist ning pakettrežiim genereerib mitu koodi CSV-failist ühe korraga.
Mini QR-i ise majutamine tähendab, et sinu QR-andmed — URL-id, vKaardid, WiFi mandaadid või mis tahes kohandatud andmed — ei läbi kunagi kolmanda osapoole teenust. Rakendusel puudub andmebaas ja kontod, seega pole pärast juurutamist midagi hallata.
Mini QR peamised omadused
Kohandatud QR-stiilimine
Kohanda punktimustreid, nurgakujusid, värve ja raamielemente, et need sobiksid mis tahes brändi või esteetikaga — kaugele üle tavaliste mustvalgete koodide.
Mitu ekspordivormingut
Laadi alla valmis koodid PNG, JPG, SVG või ASCII/Unicode tekstina, hoides väljundi ühilduvana mis tahes järgneva kasutusjuhuga.
Sisseehitatud QR skanner
Skanni QR-koode otse brauseris kaamera kaudu või pilti üles laadides — eraldi rakendust ega pistikprogrammi pole vaja.
CSV partii genereerimine
Laadi üles CSV-fail, et luua mitu QR-koodi ühe korraga, mis on kasulik tootesiltide, ürituste piletite või visiitkaartide printimiseks.
Andmemallid
Eelnevalt loodud sisestusvormid URL-ide, e-kirjade, vCardide, WiFi mandaatide ja muude levinud vormingute jaoks muudavad struktureeritud andmete kodeerimise kiireks ja veavabaks.
Miks kasutada Mini QR Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.