Mini QR on ise majutatav QR-koodi generaator, mis on loodud Vue 3-ga. See pakub enamat kui tavalised mustvalged koodid — saad kohandada punktimustreid, nurgastiile, värve ja raame, seejärel eksportida tulemuse PNG, JPG, SVG või ASCII tekstina. Sisseehitatud skanner aktsepteerib kaamera sisendit või piltide üleslaadimist ning pakettrežiim genereerib mitu koodi CSV-failist ühe korraga.

Mini QR-i ise majutamine tähendab, et sinu QR-andmed — URL-id, vKaardid, WiFi mandaadid või mis tahes kohandatud andmed — ei läbi kunagi kolmanda osapoole teenust. Rakendusel puudub andmebaas ja kontod, seega pole pärast juurutamist midagi hallata.