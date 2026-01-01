Paigalda ZNC ühe klõpsuga.
Pidevalt töötav IRC-puhver, mis hoiab sind ööpäevaringselt ühenduses IRC-võrkudega ja esitab uuesti vastamata sõnumid.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada ZNC
ZNC on täiustatud IRC bouncer (nimetatakse ka BNC-ks), mis hoiab sinu nimel püsivat ühendust IRC võrkudega. See logib sõnumeid, kui oled võrguühenduseta, esitab need uuesti, kui ühendud, ja võimaldab sul ühenduda mitmest IRC kliendist sama identiteediga samaaegselt. Pärast enam kui 15-aastast arendustööd on ZNC endiselt de facto standard isemajutatud IRC bouncerite jaoks.
ZNC isemajutamine VPS-is annab sulle stabiilse, alati võrgus oleva IRC kohaloleku täieliku ajaloo, modulaarsete pistikprogrammidega teavituste, logimise ja identifitseerimise jaoks, lisaks veebipõhise haldusliidese võrkude lisamiseks ja kanalite konfigureerimiseks ilma konfiguratsioonifaile puudutamata.
ZNC peamised omadused
Alati aktiivne IRC kohalolek
Püsib ühenduses iga võrguga, millega liitud, et sa ei jääks ilma sõnumitest ega kaotaks hüüdnime registreeringuid töölaua seisaku ajal.
Mitmekliendi taasesitus
Ühenda lauaarvuti, mobiili ja veebiklientidega samaaegselt — ZNC esitab uuesti vastamata sõnumid ja hoiab iga kliendi sünkroonis.
Modulaarne pistikprogrammisüsteem
Sisseehitatud moodulid logimiseks, NickServi autentimiseks, fail2ban'iks, kanalite tsükeldamiseks, tõuketeavitusteks ja kümneid teisi.
Veebihaldusliides
Halda kasutajaid, võrke, kanaleid ja mooduleid brauserist — pole vaja konfiguratsioone käsitsi muuta ega IRC boti käske kasutada.
Mitme kasutaja tugi
Kasutajapõhised kontod isoleeritud võrkude ja mooduli seadetega võimaldavad leibkondadel või meeskondadel jagada ühte ZNC eksemplari erinevate IRC identiteetide vahel.
Miks kasutada ZNC Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
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