ZNC on täiustatud IRC bouncer (nimetatakse ka BNC-ks), mis hoiab sinu nimel püsivat ühendust IRC võrkudega. See logib sõnumeid, kui oled võrguühenduseta, esitab need uuesti, kui ühendud, ja võimaldab sul ühenduda mitmest IRC kliendist sama identiteediga samaaegselt. Pärast enam kui 15-aastast arendustööd on ZNC endiselt de facto standard isemajutatud IRC bouncerite jaoks.

ZNC isemajutamine VPS-is annab sulle stabiilse, alati võrgus oleva IRC kohaloleku täieliku ajaloo, modulaarsete pistikprogrammidega teavituste, logimise ja identifitseerimise jaoks, lisaks veebipõhise haldusliidese võrkude lisamiseks ja kanalite konfigureerimiseks ilma konfiguratsioonifaile puudutamata.