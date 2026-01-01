Juuruta Leantime ühe kliki paigaldusega.
Avatud lähtekoodiga projektijuhtimise platvorm, mis on loodud mitte-projektijuhtidele, ühendades strateegia, planeerimise ja täitmisvahendid.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Leantime
Leantime on avatud lähtekoodiga projektijuhtimissüsteem, mis on ehitatud spetsiaalselt meeskondadele, kes vajavad võimsat koordineerimist ilma keeruliste projektijuhtimise metoodikateta. See ühendab Kanban tahvlid, Gantti diagrammid, tööaja arvestuslehed, wikid ja unikaalsed strateegilised tööriistad nagu Lean Canvas ja SWOT analüüs ühel ühtsel platvormil — saadaval 20+ keeles koos LDAP ja OIDC toega ettevõtte keskkondade jaoks.
Leantime'i ise majutamine oma VPS-is tähendab piiramatut arvu kasutajaid, piiramatut arvu projekte ja puuduvad kasutajapõhised litsentsitasud. Teie projektiandmed, strateegilised plaanid ja meeskonna ajalugu jäävad teie kontrolli all olevasse infrastruktuuri, mida toetab MariaDB usaldusväärse püsivuse tagamiseks.
Leantime peamised omadused
Mitmed ülesande vaated
Vaheta Kanban tahvlite, Gantti diagrammide, kalendri, loendi ja tabelivaadete vahel, et see vastaks sellele, kuidas teie meeskond eelistab töötada.
Strateegilise planeerimise tööriistad
Koosta Lean Canvas, Business Model Canvas ja SWOT-analüüs otse platvormil, et joondada igapäevaseid ülesandeid ärieesmärkidega.
Sisseehitatud aja jälgimine
Logi tunde ülesannete ja projektide kohta täpseks arvelduseks, palgaarvestuseks ja projekti kulude analüüsiks ilma eraldi tööriistata.
Piiramatu kasutajate arv
Lisa nii palju meeskonnaliikmeid kui vaja, rollipõhiste õigustega projekti kohta ja ilma istmekohapõhiste litsentsitasudeta.
Ettevõtte autentimine
Ühenda LDAP-i või OIDC pakkujatega ja luba kahefaktoriline autentimine organisatsiooniülese turvastandardite jaoks.
Miks kasutada Leantime Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.