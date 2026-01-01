Leantime on avatud lähtekoodiga projektijuhtimissüsteem, mis on ehitatud spetsiaalselt meeskondadele, kes vajavad võimsat koordineerimist ilma keeruliste projektijuhtimise metoodikateta. See ühendab Kanban tahvlid, Gantti diagrammid, tööaja arvestuslehed, wikid ja unikaalsed strateegilised tööriistad nagu Lean Canvas ja SWOT analüüs ühel ühtsel platvormil — saadaval 20+ keeles koos LDAP ja OIDC toega ettevõtte keskkondade jaoks.

Leantime'i ise majutamine oma VPS-is tähendab piiramatut arvu kasutajaid, piiramatut arvu projekte ja puuduvad kasutajapõhised litsentsitasud. Teie projektiandmed, strateegilised plaanid ja meeskonna ajalugu jäävad teie kontrolli all olevasse infrastruktuuri, mida toetab MariaDB usaldusväärse püsivuse tagamiseks.