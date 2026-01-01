ProjectSend on avatud lähtekoodiga failiedastusplatvorm, mis on loodud ettevõtetele, kes peavad faile jagama konkreetsete klientidega, mitte avalikkusega. Iga klient saab oma sisselogimise ja näeb ainult talle määratud faile, samal ajal kui administraatorid jälgivad iga allalaadimist, määravad tundlikele materjalidele aegumiskuupäevad ja saavad teateid, kui vastuvõtjad uutele üleslaadimistele ligi pääsevad — luues vastutustundliku, bränditud alternatiivi üldistele pilvemälu linkidele.

ProjectSendi majutamine oma VPS-is hoiab konfidentsiaalsed kliendifailid — lepingud, finantsdokumendid, disainivarad — infrastruktuuril, mida sa täielikult kontrollid, ilma kasutajapõhiste tasudeta, ilma salvestuspiiranguteta ja võimalusega kohandada brändingut vastavalt oma ettevõtte identiteedile.