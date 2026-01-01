Juuruta ProjectSend ühe klõpsuga paigaldus.
Professionaalne kliendikeskne failijagamisplatvorm koos kliendipõhiste kontode, allalaadimiste jälgimise ja detailsete juurdepääsukontrollidega agentuuridele ja ettevõtetele.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada ProjectSend
ProjectSend on avatud lähtekoodiga failiedastusplatvorm, mis on loodud ettevõtetele, kes peavad faile jagama konkreetsete klientidega, mitte avalikkusega. Iga klient saab oma sisselogimise ja näeb ainult talle määratud faile, samal ajal kui administraatorid jälgivad iga allalaadimist, määravad tundlikele materjalidele aegumiskuupäevad ja saavad teateid, kui vastuvõtjad uutele üleslaadimistele ligi pääsevad — luues vastutustundliku, bränditud alternatiivi üldistele pilvemälu linkidele.
ProjectSendi majutamine oma VPS-is hoiab konfidentsiaalsed kliendifailid — lepingud, finantsdokumendid, disainivarad — infrastruktuuril, mida sa täielikult kontrollid, ilma kasutajapõhiste tasudeta, ilma salvestuspiiranguteta ja võimalusega kohandada brändingut vastavalt oma ettevõtte identiteedile.
ProjectSend peamised omadused
Kliendipõhised kontod
Iga klient saab oma sisselogimise ja näeb ainult talle määratud faile, hoides iga suhte privaatsena ja korras, ilma jagatud avalike linkideta.
Allalaadimise jälgimine
Üksikasjalikud tegevuslogid näitavad täpselt, kes millise faili ja millal alla laadis, pakkudes tarne tõendust vastavuse tõendamiseks ja vähendades "kas sa said selle kätte?" e-kirju.
Kehtivuskuupäevad
Määra tundlikele dokumentidele automaatne aegumine, nii et juurdepääs tühistatakse pärast määratud perioodi, vähendades kokkupuudet ilma käsitsi puhastamiseta.
E-posti teavitused
Kliendid saavad automaatseid e-kirju, kui uued failid on saadaval, välistades vajaduse neid pärast iga üleslaadimist eraldi teavitada.
Kohandatud bränding
Kohandatavad teemad ja logod pakuvad professionaalset, valge sildiga failiportaali, mis peegeldab sinu agentuuri või ettevõtte identiteeti, mitte üldist teenust.
Miks kasutada ProjectSend Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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