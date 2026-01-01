Juurutage FileGator ühe klõpsuga paigaldusena.
Ise majutatud mitme kasutaja failihaldur rollipõhiste õiguste, arhiivitoetuse ja meedia eelvaatega — andmebaasi pole vaja.
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Millega saab ehitada FileGator
FileGator on avatud lähtekoodiga, ise majutatav failihaldur, mis pakub puhast veebiliidest failide üleslaadimiseks, allalaadimiseks, korraldamiseks ja jagamiseks sinu serveris. Ehitatud tasafaili arhitektuurile ilma andmebaasi sõltuvuseta, töötab see ühe kerge teenusena kasutajakontode ja õigustega, mis on salvestatud lihtsasse JSON-faili. Rollipõhine juurdepääs võimaldab sul luua administraatori-, kasutaja- ja külaliskontosid – igaühel konfigureeritavate õigustega failide lugemiseks, kirjutamiseks, üleslaadimiseks, allalaadimiseks, ümbernimetamiseks, kustutamiseks ja arhiveerimiseks.
FileGatori ise majutamine sinu VPS-is hoiab kõik failid sinu kontrolli all olevas infrastruktuuris, ilma salvestusmahu piiranguteta, tellimistasudeta ja kolmandate osapoolte juurdepääsuta sinu andmetele. See töötab minimaalsete ressurssidega, muutes selle lihtsaks juurutada teiste teenuste kõrvale, ilma et peaksid failihaldusele pühendama tervet serverit.
FileGator peamised omadused
Mitmekasutaja õigused
Loo administraatori, kasutaja ja külalise kontod sõltumatute toimingupõhiste õigustega — kontrollides, kes saab faile eraldi lugeda, üles laadida, alla laadida, ümber nimetada, kustutada ja arhiveerida.
Andmebaasi pole vaja
Kõik kasutajakontod ja konfiguratsioon salvestatakse lamedatesse JSON-failidesse, eemaldades andmebaasi nõude ning hoides juurutamise lihtsa ja kaasaskantavana.
Arhiivihaldus
Loo ja paki lahti ZIP-arhiive brauseri kaudu ilma SSH või käsurea tööriistadeta, muutes suurte failide ülekanded ja varukoopiad lihtsaks.
Avalikud jagamislingid
Loo avalikud allalaadimislingid failidele või kaustadele, et välised saajad saaksid juurdepääsu konkreetsele sisule, ilma et neil oleks vaja serveris kontot.
Meedia eelvaade
Eelvaata pilte, videoid, heli ja tekstifaile otse brauseris — õige faili kinnitamiseks enne jagamist pole allalaadimist vaja.
Miks kasutada FileGator Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.