FileGator on avatud lähtekoodiga, ise majutatav failihaldur, mis pakub puhast veebiliidest failide üleslaadimiseks, allalaadimiseks, korraldamiseks ja jagamiseks sinu serveris. Ehitatud tasafaili arhitektuurile ilma andmebaasi sõltuvuseta, töötab see ühe kerge teenusena kasutajakontode ja õigustega, mis on salvestatud lihtsasse JSON-faili. Rollipõhine juurdepääs võimaldab sul luua administraatori-, kasutaja- ja külaliskontosid – igaühel konfigureeritavate õigustega failide lugemiseks, kirjutamiseks, üleslaadimiseks, allalaadimiseks, ümbernimetamiseks, kustutamiseks ja arhiveerimiseks.

FileGatori ise majutamine sinu VPS-is hoiab kõik failid sinu kontrolli all olevas infrastruktuuris, ilma salvestusmahu piiranguteta, tellimistasudeta ja kolmandate osapoolte juurdepääsuta sinu andmetele. See töötab minimaalsete ressurssidega, muutes selle lihtsaks juurutada teiste teenuste kõrvale, ilma et peaksid failihaldusele pühendama tervet serverit.