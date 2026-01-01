Paigaldage TaxHacker ühe klõpsuga.
Ise majutatud AI-raamatupidamistööriist, mis automaatselt eraldab andmeid kviitungitelt ja arvetelt vabakutselistele ja väikeettevõtetele.
Valige VPS-pakett TaxHacker jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada TaxHacker
TaxHacker on avatud lähtekoodiga, AI-põhine raamatupidamisrakendus, mis on loodud vabakutselistele, iseseisvatele arendajatele ja väikeettevõtetele. See välistab käsitsi andmesisestuse, kasutades suuri keelemudeleid summade, kuupäevade, kaupmeeste, maksuandmete ja reaüksuste automaatseks eraldamiseks üleslaaditud kviitungitelt ja arvetelt.
Erinevalt SaaS-i raamatupidamistööriistadest töötab TaxHacker täielikult sinu enda infrastruktuuril — sinu finantsdokumendid ei lahku kunagi sinu serverist. See toetab üle 170 maailma valuuta automaatse ajaloolise vahetuskursi konverteerimisega, töötab OpenAI, Google Gemini, Mistrali või kohalike mudelitega Ollama kaudu ning võimaldab sul luua kohandatud kategooriaid ja AI-viipasid, mis on kohandatud sinu spetsiifilistele äriprotsessidele.
TaxHacker peamised omadused
AI Dokumendi ekstraheerimine
Töötleb automaatselt kviitungeid ja arveid, et eraldada summasid, kuupäevi, kaupmehi ja maksuandmeid ilma käsitsi sisestamiseta.
Mitme valuuta tugi
Jälgib tehinguid üle 170+ valuuta ja 14 krüptovaluuta, automaatse ajaloolise vahetuskursi teisendusega.
Paindlikud LLM-i pakkujad
Töötab koos OpenAI, Google Gemini, Mistrali või kohalike mudelitega nagu Ollama — vali pakkuja, mis vastab sinu privaatsuse ja kuluvajadustele.
Kohandatud kategooriad
Loo isikupärastatud kategooriaid, projekte ja välju kohandatud AI-viipadega, mis on häälestatud sinu spetsiifilistele äri tööprotsessidele.
Täielik andmekontroll
Kõik finantsdokumendid püsivad sinu enda serveris — ükski kolmanda osapoole teenus ei näe kunagi sinu tundlikke äriandmeid.
Massitoimingud
Täpsem filtreerimine, täistekstiotsing, hulgioperatsioonid ja andmete eksport muudavad maksude hooaja ettevalmistamise lihtsaks.
Miks kasutada TaxHacker Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.