TaxHacker on avatud lähtekoodiga, AI-põhine raamatupidamisrakendus, mis on loodud vabakutselistele, iseseisvatele arendajatele ja väikeettevõtetele. See välistab käsitsi andmesisestuse, kasutades suuri keelemudeleid summade, kuupäevade, kaupmeeste, maksuandmete ja reaüksuste automaatseks eraldamiseks üleslaaditud kviitungitelt ja arvetelt.

Erinevalt SaaS-i raamatupidamistööriistadest töötab TaxHacker täielikult sinu enda infrastruktuuril — sinu finantsdokumendid ei lahku kunagi sinu serverist. See toetab üle 170 maailma valuuta automaatse ajaloolise vahetuskursi konverteerimisega, töötab OpenAI, Google Gemini, Mistrali või kohalike mudelitega Ollama kaudu ning võimaldab sul luua kohandatud kategooriaid ja AI-viipasid, mis on kohandatud sinu spetsiifilistele äriprotsessidele.