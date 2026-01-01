Thruk on funktsioonirikas, sõltumatu monitooringu veebiliides, mis on ehitatud Livestatus API-le. See asendab vananeva Nagios CGI kiire, moodsa kasutajaliidesega ja lisab võimalusi, mida Nagios ise kunagi ei pakkunud — lehekülgedele jaotatud vaated miljonite teenuste kohta, mobiilisõbralikud armatuurlauad, äriprotsessid, SLA aruandlus ja võimas REST API.

Thruki ise majutamine oma VPS-is võimaldab sul koondada kõik Naemoni, Nagios, Icinga ja Shinkeni taustasüsteemid ühe vaate alla. See mall sisaldab OMD Labs distributsiooni, nii saad ka valmis Naemoni tuuma päringute tegemiseks, RRD jõudlusgraafikud ja kogu Thruki lisade ökosüsteemi ilma käsitsi kompileerimiseta.