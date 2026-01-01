Juuruta Thruk ühe klõpsuga paigaldusega.
Mitme taustaprogrammiga jälgimise veebiliides Naemoni, Nagios, Icinga ja Shinkeni jaoks, mis on ehitatud Livestatus API-le.
Valige VPS-pakett Thruk jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Thruk
Thruk on funktsioonirikas, sõltumatu monitooringu veebiliides, mis on ehitatud Livestatus API-le. See asendab vananeva Nagios CGI kiire, moodsa kasutajaliidesega ja lisab võimalusi, mida Nagios ise kunagi ei pakkunud — lehekülgedele jaotatud vaated miljonite teenuste kohta, mobiilisõbralikud armatuurlauad, äriprotsessid, SLA aruandlus ja võimas REST API.
Thruki ise majutamine oma VPS-is võimaldab sul koondada kõik Naemoni, Nagios, Icinga ja Shinkeni taustasüsteemid ühe vaate alla. See mall sisaldab OMD Labs distributsiooni, nii saad ka valmis Naemoni tuuma päringute tegemiseks, RRD jõudlusgraafikud ja kogu Thruki lisade ökosüsteemi ilma käsitsi kompileerimiseta.
Thruk peamised omadused
Mitme taustaprogrammi tugi
Küsitle Naemoni, Nagios, Icinga ja Shinkeni eksemplare samaaegselt ning esita need ühtse olekuvaatena.
Komplekteeritud Naemoni tuum
Komplektis on töötav Naemoni taustaprogramm, RRD jõudlusgraafikud ja Apache, nii et veebiliidesel on esimesest käivitusest alates reaalajas andmed.
Äriprotsessid
Rühmitage sadu madala taseme kontrolle loogilisteks äriteenusteks, mis toovad esile tegelikku mõju toore hosti müra asemel.
SLA aruandlus
Genereeri saadavuse, katkestuste ja SLA aruandeid PDF- või Exceli-vormingus otse veebiliidesest, ilma väliste aruandlustööriistadeta.
REST API
Automatiseeri armatuurlauad, seisakud ja kinnitused dokumenteeritud REST API kaudu, mis peegeldab iga kasutajaliidese funktsionaalsust.
Mobiilisõbralik UI
Kohanduvad armatuurlauad ja spetsiaalne mobiiliteema võimaldavad operaatoritel valves olles intsidente telefonist või tahvelarvutist triaažida.
Miks kasutada Thruk Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.