Juuruta AstrBot ühe klõpsuga paigaldus.
Avatud lähtekoodiga platvormiülene AI vestlusroboti raamistik, mis ühendab suuri keelemudeleid sinu lemmiksõnumirakendustega.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada AstrBot
AstrBot on võimas avatud lähtekoodiga vestlusrobotite platvorm, mis ühendab suuri keelemudeleid ja populaarseid sõnumirakendusi, sealhulgas Telegram, Discord, Slack, WeChat, QQ, DingTalk, Feishu ja LINE. Enam kui 25 000 GitHubi tärniga pakub see ühtset raamistikku vestluspõhiste tehisintellekti kogemuste loomiseks, toetades mitut modaalsust, teadmusbaase, agendi liivakasti turvaliseks koodi käivitamiseks ja MCP (Model Context Protocol) integratsiooni.
AstrBoti ise majutamine oma VPS-is hoiab sinu API võtmed, vestlusajaloo ja teadmusbaasi andmed täiesti privaatsena. Enam kui 1000 kogukonna pistikprogrammiga, mis on paigaldatavad sisseehitatud turuplatsilt, ja veebipõhise kasutajaliidesega konfigureerimiseks, saad sa ettevõtte tasemel tehisintellekti vestlusroboti infrastruktuuri, ilma et peaksid sõltuma kolmandate osapoolte majutatud teenustest.
AstrBot peamised omadused
Platvormideülene sõnumside
Ühenda üks AstrBoti juurutus samaaegselt Telegramiga, Discordiga, Slackiga, WeChatiga, QQ-ga, DingTalkiga, Feishuga, LINE'iga ja paljude teistega.
Pistikprogrammide turg
Paigalda üle 1 000 kogukonna pistikprogrammi ühe klõpsuga, et laiendada võimalusi — modereerimistööriistad, ajastajad, integratsioonid ja palju muud.
Agent liivakast
Käivita kood turvaliselt isoleeritud liivakastis vestluste ajal, võimaldades võimsaid agentseid töövooge ilma hostisüsteemi paljastamata.
Abikeskuse tugi
Lisa oma bottidele kohandatud teadmusbaasid, et nad vastaksid küsimustele, mis põhinevad sinu enda dokumentidel ja andmetel, mitte üldistel treeningandmetel.
MCP integratsioon
Mudeli kontekstiprotokolli tugi võimaldab AstrBotil kasutada väliseid tööriistu ja andmeallikaid, avades täiustatud agendikäitumise, mis ulatub kaugemale lihtsast vestlusest.
Miks kasutada AstrBot Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.