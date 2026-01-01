AstrBot on võimas avatud lähtekoodiga vestlusrobotite platvorm, mis ühendab suuri keelemudeleid ja populaarseid sõnumirakendusi, sealhulgas Telegram, Discord, Slack, WeChat, QQ, DingTalk, Feishu ja LINE. Enam kui 25 000 GitHubi tärniga pakub see ühtset raamistikku vestluspõhiste tehisintellekti kogemuste loomiseks, toetades mitut modaalsust, teadmusbaase, agendi liivakasti turvaliseks koodi käivitamiseks ja MCP (Model Context Protocol) integratsiooni.

AstrBoti ise majutamine oma VPS-is hoiab sinu API võtmed, vestlusajaloo ja teadmusbaasi andmed täiesti privaatsena. Enam kui 1000 kogukonna pistikprogrammiga, mis on paigaldatavad sisseehitatud turuplatsilt, ja veebipõhise kasutajaliidesega konfigureerimiseks, saad sa ettevõtte tasemel tehisintellekti vestlusroboti infrastruktuuri, ilma et peaksid sõltuma kolmandate osapoolte majutatud teenustest.