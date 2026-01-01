GeoNetwork on standarditel põhinev avatud lähtekoodiga kataloogirakendus, mis on loodud ruumiliselt viidatud ressursside haldamiseks organisatsioonide vahel. Arendatud OSGeo fondi raames, pakub see metaandmete redigeerimist, födereeritud otsingut ja sisseehitatud kaardivaaturit, mis töötab koheselt ISO 19115/19139, Dublin Core'i ja OGC API Recordsiga.

GeoNetworki isemajutamine säilitab täieliku kontrolli tundlike georuumiliste andmekogumite, kogumise mandaatide ja juurdepääsupoliitikate üle sinu enda VPS-is. See mall sisaldab PostGIS-i relatsioonilise salvestuse jaoks ja Elasticsearchi kiireks indekseeritud otsinguks, nii et kataloog on tootmisvalmis kohe, kui see käivitub.