Juurutage GeoNetwork ühe klõpsuga paigaldusega.
Avatud lähtekoodiga kataloogirakendus georuumiliste metaandmete, andmekogumite ja interaktiivsete kaarditeenuste haldamiseks.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada GeoNetwork
GeoNetwork on standarditel põhinev avatud lähtekoodiga kataloogirakendus, mis on loodud ruumiliselt viidatud ressursside haldamiseks organisatsioonide vahel. Arendatud OSGeo fondi raames, pakub see metaandmete redigeerimist, födereeritud otsingut ja sisseehitatud kaardivaaturit, mis töötab koheselt ISO 19115/19139, Dublin Core'i ja OGC API Recordsiga.
GeoNetworki isemajutamine säilitab täieliku kontrolli tundlike georuumiliste andmekogumite, kogumise mandaatide ja juurdepääsupoliitikate üle sinu enda VPS-is. See mall sisaldab PostGIS-i relatsioonilise salvestuse jaoks ja Elasticsearchi kiireks indekseeritud otsinguks, nii et kataloog on tootmisvalmis kohe, kui see käivitub.
GeoNetwork peamised omadused
Ruumiline metaandmete kataloog
Halda ISO 19115/19139, Dublin Core'i ja INSPIRE'i nõuetele vastavaid kirjeid sisseehitatud valideerimise ja mallipõhise redigeerimisega.
Föderatiivne korje
Kogub metaandmeid CSW-st, OAI-PMH-st, WMS-ist, WFS-ist ja teistest GeoNetworki sõlmedest graafiku alusel, et luua ühtne avastuskiht.
Elasticsearch otsing
Täisteksti- ja fasetitud ruumiotsing, mis põhineb komplektis oleval Elasticsearchi taustaprogrammil, tagades alla sekundi tulemused miljonite kirjete seas.
Manustatud kaardivaatur
Eelvaata WMS, WMTS ja WFS kihte otse kirjest, kasutades integreeritud OpenLayersil põhinevat kaardiklienti.
OGC API Records
Tee kataloogi sisu kättesaadavaks läbi CSW 2.0.2 ja moodsa OGC API Records standardi edasisteks geoportaali integratsioonideks.
PostGIS taustaprogramm
Kaasas PostGIS-i andmebaas, nii et ruumilised geomeomeetriad, lingid ja juurdepääsureeglid säilivad tõestatud avatud lähtekoodiga GIS-mootoris.
Miks kasutada GeoNetwork Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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