Deploy SiYuan in one click installation.
Privacy-first personal knowledge management system with block-level editing, two-way linking, and spaced repetition.
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Igas paketis on kÃµik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada SiYuan
SiYuan is a privacy-first, self-hosted personal knowledge management system with over 41,000 GitHub stars. It combines a block-level WYSIWYG Markdown editor with two-way linking, SQL query embedding, and a flashcard spaced repetition system â€” making it a compelling alternative to Notion, Obsidian, and Roam Research for users who demand full data ownership.
Self-hosting SiYuan on your VPS means your notes, documents, and knowledge graphs never leave your own server. With AI writing assistance via OpenAI, PDF annotation, web clipping, and a community plugin marketplace, SiYuan delivers a modern, feature-rich experience with zero cloud dependency.
SiYuan peamised omadused
Block-Level Editing
Every paragraph, heading, and list item is a referenceable block, enabling fine-grained linking and precise knowledge graph construction.
Two-Way Linking
Bidirectional references and backlinks connect ideas across documents, helping you surface relationships as your knowledge base grows.
Spaced Repetition
Built-in flashcard system applies spaced repetition algorithms to any block, turning your notes into an active learning tool.
SQL Query Embedding
Embed live SQL queries inside documents to dynamically aggregate and display data from across your entire knowledge base.
Plugin Marketplace
Community-built plugins and themes extend SiYuan with additional workflows, integrations, and visual customizations without modifying core files.
Miks kasutada SiYuan Hostingeris
KÃ¤ivita Ã¼he klÃµpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tÃ¶Ã¶le panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja kÃ¤sitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemÃ¼Ã¼ri, DDoS-kaitse ja pideva jÃ¤lgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
KÃ¤ita ja halda mitut Dockeri konteinerit Ã¼hest kohast. Juuruta, uuenda ja jÃ¤lgi oma projekte hÃµlpsalt.
KÃ¤ivita Ã¼he klÃµpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tÃ¶Ã¶le panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja kÃ¤sitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemÃ¼Ã¼ri, DDoS-kaitse ja pideva jÃ¤lgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
KÃ¤ita ja halda mitut Dockeri konteinerit Ã¼hest kohast. Juuruta, uuenda ja jÃ¤lgi oma projekte hÃµlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tÃ¶Ã¶aeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt tÃ¶Ã¶korras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil pÃµhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kÃµik sujuv ja suurepÃ¤rane, kui tehisintellekt teie kÃ¼simust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tÃµusude ja mÃµÃµnadeta. TÃ¤nan arendusmeeskonda ja kÃµiki teisi asjaosalisi. JÃ¤tkake samas vaimus ðŸš€
LÃµpuks ometi VPS-hostinguettevÃµte, mis teeb seda Ãµigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. SuurepÃ¤rane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. UsaldusvÃ¤Ã¤rne. Tundub kaljukindel.
PÃ¤rast seda, kui kaotasin juurdepÃ¤Ã¤su oma isehostitud n8n instantsile, vÃµtsin Ã¼hendust Hostingeri toega ja olin Ã¤Ã¤rmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja pÃµhjalikud.
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Hostingeri VPS on tÃ¤iesti suurepÃ¤rane. See lihtsalt tÃ¶Ã¶tab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
EttevÃµttel lÃ¤heb hÃ¤sti, olen nende kaudu kasutatavate teenustega vÃ¤ga rahul. Need pole nii kallid kui mÃµned kohad, kus on tÃµeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.