drawDB on tasuta, avatud lähtekoodiga andmebaasi olem-seosdiagrammide redaktor, mis töötab täielikult brauseris. See võimaldab arendajatel ja andmebaasiadministraatoritel kujundada, visualiseerida ja dokumenteerida relatsioonilisi andmebaasi skeeme lohista-ja-paiguta lõuendi abil — seejärel eksportida valmis disain SQL DDL lausetena, mis on valmis käivitamiseks MySQL-i, PostgreSQL-i, SQLite-i, MariaDB või SQL Serveri vastu.

drawDB ise majutamine annab teie meeskonnale jagatud sisemise tööriista andmebaasi kujundamiseks, ilma et skeemi üksikasju kolmandate osapoolte pilveteenustele saadetaks. Kuna rakendus on puhtalt esiliides, ilma tagaliidese või andmebaasi sõltuvuseta, juurutatakse see ühe kerge konteinerina ja püsib töös sõltumata väliste teenuste kättesaadavusest.