Juurutage drawDB ühe klõpsuga paigaldusena.
Tasuta, avatud lähtekoodiga brauseripõhine andmebaasi diagrammi redaktor relatsiooniliste andmebaaside skeemide visuaalseks projekteerimiseks ja dokumenteerimiseks.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada drawDB
drawDB on tasuta, avatud lähtekoodiga andmebaasi olem-seosdiagrammide redaktor, mis töötab täielikult brauseris. See võimaldab arendajatel ja andmebaasiadministraatoritel kujundada, visualiseerida ja dokumenteerida relatsioonilisi andmebaasi skeeme lohista-ja-paiguta lõuendi abil — seejärel eksportida valmis disain SQL DDL lausetena, mis on valmis käivitamiseks MySQL-i, PostgreSQL-i, SQLite-i, MariaDB või SQL Serveri vastu.
drawDB ise majutamine annab teie meeskonnale jagatud sisemise tööriista andmebaasi kujundamiseks, ilma et skeemi üksikasju kolmandate osapoolte pilveteenustele saadetaks. Kuna rakendus on puhtalt esiliides, ilma tagaliidese või andmebaasi sõltuvuseta, juurutatakse see ühe kerge konteinerina ja püsib töös sõltumata väliste teenuste kättesaadavusest.
drawDB peamised omadused
Visuaalse skeemi disain
Lohista ja paiguta tabeleid, määra veerud ja andmetüübid ning loo seoseid lõuendil ilma SQL-i käsitsi kirjutamata.
SQL eksport ja import
Genereeri käivitusvalmis DDL MySQL-i, PostgreSQL-i, SQLite-i, MariaDB ja SQL Serveri jaoks või impordi olemasolev SQL, et seda koheselt visualiseerida.
Taustaprogrammi pole vaja
Töötab ühe Nginx konteinerina ilma andmebaasi või serveripoolsete sõltuvusteta — diagrammid salvestatakse brauseris IndexedDB-d kasutades.
Diagrammi kohandamine
Kohanda tabelite värve, lisa märkmeid ja alasid seotud tabelite rühmitamiseks ning kontrolli lõuendi paigutust nii, et see vastaks sinu ettekujutusele oma skeemist.
Ekspordi mitmesse vormingusse
Ekspordi diagrammid PNG, JSON või SQL vormingus, et saaksid neid manustada dokumentatsiooni, jagada meeskonnakaaslastega või versioonihaldada oma skeemi disaini.
Miks kasutada drawDB Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
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