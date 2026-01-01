Usertour on avatud lähtekoodiga kasutajate sisseelamise ja toote kaasamise platvorm, mis võimaldab tootemeeskondadel luua rakendusesiseseid tuure, kontrollnimekirju, küsitlusi ja käivitajaid otse oma veebirakenduses — ilma inseneritöö kitsaskohata iga uue voo jaoks. See on isemajutatav alternatiiv Appcuesile, Userpilotile ja Userflow'le, andes sulle täieliku kontrolli kasutajate sisseelamise andmete üle ja eemaldades MAU-põhise hinnastamise.

Usertouri isemajutamine oma VPS-is tähendab, et kasutajakäitumise andmed ja sisseelamise analüütika jäävad sinu infrastruktuuri. Sa väldid kolmandate osapoolte jälgimist oma kasutajate puhul, täidad andmete asukohapiirangu nõudeid ja ei jõua kunagi hinnapiirini, kui sinu kasutajaskond kasvab. Mitmekesise keskkonna tugi võimaldab sul vooge turvaliselt testimiskeskkonnas testida, enne kui need tootmisse viid.