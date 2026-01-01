Paigalda Usertour ühe klõpsuga paigaldus.
Ise majutatav kasutajate sisseelamise platvorm rakendusesiseste tootetutvustuste, kontrollnimekirjade ja küsitluste loomiseks ilma kolmandate osapoolte tarnijateta.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Usertour
Usertour on avatud lähtekoodiga kasutajate sisseelamise ja toote kaasamise platvorm, mis võimaldab tootemeeskondadel luua rakendusesiseseid tuure, kontrollnimekirju, küsitlusi ja käivitajaid otse oma veebirakenduses — ilma inseneritöö kitsaskohata iga uue voo jaoks. See on isemajutatav alternatiiv Appcuesile, Userpilotile ja Userflow'le, andes sulle täieliku kontrolli kasutajate sisseelamise andmete üle ja eemaldades MAU-põhise hinnastamise.
Usertouri isemajutamine oma VPS-is tähendab, et kasutajakäitumise andmed ja sisseelamise analüütika jäävad sinu infrastruktuuri. Sa väldid kolmandate osapoolte jälgimist oma kasutajate puhul, täidad andmete asukohapiirangu nõudeid ja ei jõua kunagi hinnapiirini, kui sinu kasutajaskond kasvab. Mitmekesise keskkonna tugi võimaldab sul vooge turvaliselt testimiskeskkonnas testida, enne kui need tootmisse viid.
Usertour peamised omadused
Rakendusesisesed toote ringkäigud
Loo interaktiivseid samm-sammult juhendeid, mis juhatavad uusi kasutajaid nende esimese väärtusliku hetkeni, ilma et peaksid iga voo jaoks koodi kirjutama.
Sisseelamise kontrollnimekirjad
Loo ülesandepõhised kontrollnimekirjad, mis toovad esile peamised funktsioonid ja jälgivad iga kasutaja edenemist sisseelamisteekonnal.
Täpsem kasutaja sihtimine
Segmenteeri kasutajaid kohandatud atribuutide ja sündmuste järgi, et näidata õiget voogu õigele kasutajale täpselt õigel ajal.
Vooganalüütika
Jälgi vaatamisi, lõpetamisi ja katkestamise määrasid iga voo kohta, et täpselt tuvastada, kus kasutajad loobuvad.
Mitmekeskkonna tugi
Hoidke eraldi tootmis- ja testkeskkonnad, et voogusid saaks põhjalikult testida enne, kui need lõppkasutajateni jõuavad.
Rakendusesisesed küsitlused
Kogu kontekstipõhist tagasisidet küsitluste abil, mis käivituvad konkreetsete kasutajatoimingute, lõpetamissündmuste või ajapõhiste reeglite alusel.
Miks kasutada Usertour Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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