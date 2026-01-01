Deploy Wekan in one click installation.
Open-source Kanban board for visual project management with cards, custom fields, due dates, and team collaboration.
Valige VPS-pakett Wekan jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Wekan
Wekan is a self-hosted, open-source Kanban board for managing projects visually with boards, lists, and cards. It supports custom fields, labels, checklists, due dates, file attachments, member assignments, and swimlanes for organizing work across teams and projects in a flexible visual format.
Self-hosting Wekan on a VPS keeps all project data private with no per-seat fees or vendor lock-in. A REST API enables automation and integration with external tools, email notifications keep team members informed of card activity, and MongoDB-backed storage ensures reliable data persistence.
Wekan peamised omadused
Flexible Kanban boards
Organize work across unlimited boards with customizable lists, swimlanes, and card templates for any project structure.
Custom fields
Add custom fields to cards including text, numbers, dates, and dropdowns to capture project-specific metadata.
Team collaboration
Assign cards to team members, add watchers, and use comments to coordinate work directly on the board.
REST API
Automate board management and integrate Wekan with external tools using the REST API for cards, lists, and boards.
Email notifications
Receive email alerts when cards are created, updated, or assigned to keep team members informed without checking the board.
Miks kasutada Wekan Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.