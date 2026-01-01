SyncLounge on isemajutatud "vaatamispeo" koordinaator Plex Media Serveri jaoks. See sünkroniseerib taasesitust mitme Plexi kliendi vahel reaalajas — kui üks vaataja peatab, peatavad kõik; kui üks kerib edasi, jõuavad kõik järele. Iga vaataja voogedastab oma Plexi serverist, nii et võõrustaja ei pea oma teeki jagama ega ribalaiuse pärast muretsema — SyncLounge hoiab lihtsalt taasesituse kellad sünkroonis ja pakub grupile jututuba.

SyncLounge'i isemajutamine VPS-il hoiab vaatamispeod sinu kontrolli all, kusjuures kasutajad logivad sisse oma olemasolevate Plexi kontode kaudu ja ühenduvad oma Plexi serveritega. Valikuline lubatud nimekirja tugi piirab sinu eksemplari sõpradele, perele või konkreetse Plexi serveri kasutajatele.