SyncLounge'i ühe klõpsuga paigaldus.
Plexi vaatamispeod — korralda sünkroniseeritud filmi- ja teleõhtuid sõprade ja perega mitme Plexi serveri vahel.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada SyncLounge
SyncLounge on isemajutatud "vaatamispeo" koordinaator Plex Media Serveri jaoks. See sünkroniseerib taasesitust mitme Plexi kliendi vahel reaalajas — kui üks vaataja peatab, peatavad kõik; kui üks kerib edasi, jõuavad kõik järele. Iga vaataja voogedastab oma Plexi serverist, nii et võõrustaja ei pea oma teeki jagama ega ribalaiuse pärast muretsema — SyncLounge hoiab lihtsalt taasesituse kellad sünkroonis ja pakub grupile jututuba.
SyncLounge'i isemajutamine VPS-il hoiab vaatamispeod sinu kontrolli all, kusjuures kasutajad logivad sisse oma olemasolevate Plexi kontode kaudu ja ühenduvad oma Plexi serveritega. Valikuline lubatud nimekirja tugi piirab sinu eksemplari sõpradele, perele või konkreetse Plexi serveri kasutajatele.
SyncLounge peamised omadused
Reaalajas taasesituse sünkroonimine
Mängimise, peatamise, kerimise ja helitugevuse toimingud sünkroonitakse kõigi osalejate vahel millisekunditega, nii et kogu ruum püsib sammu.
Sisseehitatud grupivestlus
Igas toas on integreeritud vestluse külgriba, et vaatajad saaksid reageerida ja arutleda mängijast lahkumata.
Mitmeserveri tugi
Iga vaataja voogedastab oma Plexi serverist, nii et võõrustaja ei pea jagama teegi juurdepääsu ega kulutama üleslaadimise ribalaiust.
Plexi ühtne sisselogimine
Kasutajad logivad sisse oma olemasolevate Plexi kontodega — eraldi registreerimist pole vaja, lisaparooli ei pea meeles pidama.
Valikuline juurdepääsu valge nimekiri
AUTH_LIST muutuja piirab juurdepääsu konkreetsetele Plexi kasutajanimedele, e-posti aadressidele või serveri masina ID-dele privaatsete juurutuste jaoks.
Miks kasutada SyncLounge Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
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