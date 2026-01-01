Indico juurutamine ühe klõpsuga paigaldusega.
Avatud lähtekoodiga konverentsi- ja ürituste haldussüsteem, mis on loodud CERNis akadeemilistele ja teadusringkondadele.
Valige VPS-pakett Indico jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Indico
Indico on funktsioonirikas ürituste haldamise platvorm, mis loodi CERNis — veebi sünnikohas — kõige koordineerimiseks alates väikestest seminaridest kuni tuhandete osalejatega ülemaailmsete teaduskonverentsideni. See haldab abstraktide esitamist ja eelretsenseerimist, mitme teemaga päevakavasid, konverentsimaterjale, ruumide broneerimist, registreerimist, makseid ja rinnasiltide printimist ühes integreeritud süsteemis.
Indico ise majutamine oma VPS-is hoiab tundlikud osalejate andmed, abstraktid ja akadeemilised esildised sinu kontrolli all olevas infrastruktuuris, väldib üritusepõhiseid SaaS-tasusid suurte konverentside puhul ja võimaldab sul kohandada teemasid, pistikprogramme ja autentimist vastavalt institutsionaalsetele nõuetele.
Indico peamised omadused
Konverentsihaldus
Võimaldab planeerida mitmepäevaseid ja mitmeharulisi konverentse struktureeritud ajakavade, sessioonide juhtide ja esinejate haldamisega, mis on loodud akadeemiliste ürituste jaoks.
Abstraktid ja vastastikune hindamine
Kogu kokku abstraktid, määra retsensendid, vii läbi pime- või topeltpime retsenseerimise töövooge ja avalda konverentsi materjalid ilma kolmanda osapoole tööriistadeta.
Toa broneerimine
Halda jagatud koosolekuruume kogu organisatsioonis kalendrivaadetega, korduvate broneeringutega ja kinnitusvoogudega.
Registreerimine ja maksmine
Loo kohandatud registreerimisvorme sooduskoodide, mahupiirangute ja makseintegratsioonidega piletite müügiks ja majutuseks.
Pistikprogrammid ja SSO
Laienda Indicot Zoomi, OAuthi, SAMLi, LDAPi ja Shibbolethi pistikprogrammidega, et integreeruda olemasolevate institutsionaalsete identiteedipakkujatega.
CERN-i tasemel skaala
Ehitatud haldama kogu CERNi ürituste kalendrit, Indico skaleerub ühest seminarist tuhandete osalejatega konverentsideni.
Miks kasutada Indico Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.